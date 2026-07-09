Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la storia tra Robin Gosens e la Fiorentina è ai titoli di coda. L'esterno sinistro tedesco, dopo due anni in Toscana, è vicino a lasciare la Viola. Sul calciatore ex Atalanta e Inter c'è l'interesse di molti club ma, al momento, l'opzione Schalke 04, neopromosso in Bundesliga, sembrerebbe essere la più probabile.

Un atleta di biathlon prestato al mondo del pallone

Il famoso detto "Arrivare nel posto giusto al momento giusto" è perfettamente calzante quando si parla di. Pescato dall'in Eredivisie, quando indossava la maglia dell', il tedesco arriva a Bergamo dopo un'annata che sembra essere irripetibile. Infatti, la Dea guidata da, grazie al quarto posto in classifica, si qualifica all'Europa League. Il calcio rivoluzionario del tecnico piemontese, fautore della difesa a 3 con i laterali di centrocampo a tutta fascia pronti a invadere l'area di rigore si addice, quasi in modo naturale, alle caratteristiche di. Se nei primi due anni non riesce a esprimere tutto il suo potenziale, è la stagione 2019/20 a consacrare un atleta di biathlon prestato al mondo del pallone.

BERGAMO, ITALY - NOVEMBER 23: Robin Gosens dell'Atalanta BC segna il gol dell'apertura durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Juventus al Gewiss Stadium il 23 novembre 2019 a Bergamo, Italia. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Un trattore capace di arare la fascia sinistra per tutti i 90 minuti con tempi d'inserimento degni della migliore mezz'ala. Uno dei capolavori massimi di Gian Piero Gasperini. La continuità è serrata, i gol piovono a grappoli e la tanta esperienza fra Europa e Champions League valgono la chiamata dell'Inter. A San Siro collezionerà 58 presenze e 5 reti in un anno e mezzo ma non gli valgono la permanenza in nerazzurro. Così, arriva la chiamata dell'Union Berlino, fresco di qualificazione in Champions League e lo stimolo di tornare in Germania, dove tutto era iniziato, è troppo forte. Anche nella capitale tedesca, come successo all'Inter, il Gosens ammirato all'Atalanta è soltanto un lontano ricordo.

🚨🇩🇪 Robin Gosens, expected to leave Fiorentina this summer with talks to follow.



The German left back also opens doors to a new chapter with Schalke 04 among clubs keen and more in the race. pic.twitter.com/T5fQQsyARe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

Il ritorno in Italia

, sentita la nostalgia della Serie A, dove aveva mostrato il meglio di sé, decide di accettare la proposta della. Voluto fortemente daper alzare la quota d'esperienza all'interno dello spogliatoio Viola,in due stagioni colleziona, fra campionato, Coppa Italia e Conference League 71 presenze e 12 gol. Nell'ultima annata nefasta per i gigliati, salvatisi a ridosso della fine del campionato, il tedesco ha giocato soltanto 21 partite in campionato a causa di continui problemi fisici.

Florence, Italia – 22 marzo 2026: (da sinistra a destra) Yann Aurel Bisseck dell’FC Internazionale Milano e Robin Gosens dell’ACF Fiorentina in azione durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e FC Internazionale Milano allo Stadio Artemio Franchi il 22 marzo 2026 a Florence, Italia. (Foto di Mattia Pistoia – Inter/Inter via Getty Images)

Le ultime indiscrezioni dicono che il laterale, che per un periodo preciso è stato il migliore in Italia, avrebbe deciso, di comune accordo con il club, di separarsi in questa sessione di calciomercato. Su di lui c'è un forte interesse dello Schalke 04, club neopromosso in Bundesliga grazie alle reti di Edin Dzeko, compagno di squadra di Gosens nella prima parte della scorsa stagione. Sul tavolo, comunque, ci sono anche altre proposte. Spetterà al tedesco decidere il proprio futuro.