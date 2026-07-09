Uno dei migliori terzini dell'ultimo decennio di Serie A è pronto a lasciare l'Italia direzione Bundesliga
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Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la storia tra Robin Gosens e la Fiorentina è ai titoli di coda. L'esterno sinistro tedesco, dopo due anni in Toscana, è vicino a lasciare la Viola. Sul calciatore ex Atalanta e Inter c'è l'interesse di molti club ma, al momento, l'opzione Schalke 04, neopromosso in Bundesliga, sembrerebbe essere la più probabile.
Un atleta di biathlon prestato al mondo del palloneIl famoso detto "Arrivare nel posto giusto al momento giusto" è perfettamente calzante quando si parla di Robin Gosens. Pescato dall'Atalanta in Eredivisie, quando indossava la maglia dell'Heracles Almelo, il tedesco arriva a Bergamo dopo un'annata che sembra essere irripetibile. Infatti, la Dea guidata da Gasperini, grazie al quarto posto in classifica, si qualifica all'Europa League. Il calcio rivoluzionario del tecnico piemontese, fautore della difesa a 3 con i laterali di centrocampo a tutta fascia pronti a invadere l'area di rigore si addice, quasi in modo naturale, alle caratteristiche di Gosens. Se nei primi due anni non riesce a esprimere tutto il suo potenziale, è la stagione 2019/20 a consacrare un atleta di biathlon prestato al mondo del pallone.
Un trattore capace di arare la fascia sinistra per tutti i 90 minuti con tempi d'inserimento degni della migliore mezz'ala. Uno dei capolavori massimi di Gian Piero Gasperini. La continuità è serrata, i gol piovono a grappoli e la tanta esperienza fra Europa e Champions League valgono la chiamata dell'Inter. A San Siro collezionerà 58 presenze e 5 reti in un anno e mezzo ma non gli valgono la permanenza in nerazzurro. Così, arriva la chiamata dell'Union Berlino, fresco di qualificazione in Champions League e lo stimolo di tornare in Germania, dove tutto era iniziato, è troppo forte. Anche nella capitale tedesca, come successo all'Inter, il Gosens ammirato all'Atalanta è soltanto un lontano ricordo.
🚨🇩🇪 Robin Gosens, expected to leave Fiorentina this summer with talks to follow.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026
The German left back also opens doors to a new chapter with Schalke 04 among clubs keen and more in the race. pic.twitter.com/T5fQQsyARe
Il ritorno in ItaliaGosens, sentita la nostalgia della Serie A, dove aveva mostrato il meglio di sé, decide di accettare la proposta della Fiorentina. Voluto fortemente da Daniele Pradè per alzare la quota d'esperienza all'interno dello spogliatoio Viola, Gosens in due stagioni colleziona, fra campionato, Coppa Italia e Conference League 71 presenze e 12 gol. Nell'ultima annata nefasta per i gigliati, salvatisi a ridosso della fine del campionato, il tedesco ha giocato soltanto 21 partite in campionato a causa di continui problemi fisici.
Le ultime indiscrezioni dicono che il laterale, che per un periodo preciso è stato il migliore in Italia, avrebbe deciso, di comune accordo con il club, di separarsi in questa sessione di calciomercato. Su di lui c'è un forte interesse dello Schalke 04, club neopromosso in Bundesliga grazie alle reti di Edin Dzeko, compagno di squadra di Gosens nella prima parte della scorsa stagione. Sul tavolo, comunque, ci sono anche altre proposte. Spetterà al tedesco decidere il proprio futuro.
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