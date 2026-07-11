Il calciomercato estivo è iniziato ufficialmente da qualche giorno, ma sono stati già messi a segno tantissimi colpi importanti e inaspettati. Il calcio arabo prepara nuove follie economiche per portare in Medio Oriente un'altra stella del panorama mondiale e arricchire ulteriormente il livello della Saudi Pro League. Come svelato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Al-Hilal ha fissato un grande obiettivo per questa sessione, ovvero l'acquisto di Raphinha, esterno d'attacco ventinovenne di proprietà del Barcellona. Attualmente, però, il fuoriclasse brasiliano non manifesta alcuna intenzione di cambiare aria. Il giocatore si trova benissimo in Catalogna e la sua priorità assoluta è quella di continuare a vestire e onorare la maglia blaugrana.

Le cifre mostruose e la tentazione

La società saudita continua la suacampagna acquisti, investendoimmensi su giocatori diper potenziare illocale. Questa forte espansione è supportata finanziariamente dal fondo sovrano. Nonostante il freddo rifiuto iniziale del giocatore,non arretra di un millimetro ed è pronto a formulareletteralmente folle per abbattere le resistenze catalane. La dirigenza araba è disposta a versare circadi euro nelle casse delper assicurarsi il preziosodel brasiliano. Per quanto riguarda il contratto personale dell'atleta, averrebbe garantito un aumento salariale sostanziale. La proposta araba, infatti, andrebbe aaddirittura per quattro l'attualenetto che il campione percepisce in terra spagnola.

BARCELLONA, SPAGNA - 17 MAGGIO: Raphinha dell'FC Barcelona festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Betis Balompié allo Spotify Camp Nou, il 17 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

L'infortunio al Mondiale e il ruolo con Flick

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Prima di queste insistenti voci di mercato,sperava di trascinare il suofino in fondo in questo emozionante. Purtroppo, l'esterno offensivo ha potuto disputare solamente le prime due partite della rassegna iridata. Il suo cammino è stato bloccato da un graveIl giocatore ha subito una dolorosadeldella gamba destra. Fortunatamente, il recupero medico procede spedito e senzaIl fuoriclasse brasiliano ha un solido contratto con il, valido fino al 2028. Lo staff medico catalano prevede che il giocatore sarà pronto per partecipare attivamente alledella pre-season. Hansi, allenatore del Barça, nutre una grandissima e totale fiducia in. Il tecnico tedesco lo considera una pedina assolutamente fondamentale per il suo scacchiere tattico nella prossima stagione.