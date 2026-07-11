L'Al-Hilal offre 80 milioni al Barcellona e uno stipendio da capogiro
Barcellona, il bellissimo gesto di Raphinha con un bambino in campo
Il calciomercato estivo è iniziato ufficialmente da qualche giorno, ma sono stati già messi a segno tantissimi colpi importanti e inaspettati. Il calcio arabo prepara nuove follie economiche per portare in Medio Oriente un'altra stella del panorama mondiale e arricchire ulteriormente il livello della Saudi Pro League. Come svelato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Al-Hilal ha fissato un grande obiettivo per questa sessione, ovvero l'acquisto di Raphinha, esterno d'attacco ventinovenne di proprietà del Barcellona. Attualmente, però, il fuoriclasse brasiliano non manifesta alcuna intenzione di cambiare aria. Il giocatore si trova benissimo in Catalogna e la sua priorità assoluta è quella di continuare a vestire e onorare la maglia blaugrana.
Le cifre mostruose e la tentazioneLa società saudita continua la sua aggressiva campagna acquisti, investendo capitali immensi su giocatori di fama mondiale per potenziare il campionato locale. Questa forte espansione è supportata finanziariamente dal fondo sovrano PIF. Nonostante il freddo rifiuto iniziale del giocatore, l'Al-Hilal non arretra di un millimetro ed è pronto a formulare un'offerta letteralmente folle per abbattere le resistenze catalane. La dirigenza araba è disposta a versare circa 80 milioni di euro nelle casse del Barcellona per assicurarsi il prezioso cartellino del brasiliano. Per quanto riguarda il contratto personale dell'atleta, a Raphinha verrebbe garantito un aumento salariale sostanziale. La proposta araba, infatti, andrebbe a moltiplicare addirittura per quattro l'attuale stipendio netto che il campione percepisce in terra spagnola.
L'infortunio al Mondiale e il ruolo con FlickPrima di queste insistenti voci di mercato, Raphinha sperava di trascinare il suo Brasile fino in fondo in questo emozionante Mondiale. Purtroppo, l'esterno offensivo ha potuto disputare solamente le prime due partite della rassegna iridata. Il suo cammino è stato bloccato da un grave infortunio. Il giocatore ha subito una dolorosa rottura del bicipite femorale della gamba destra. Fortunatamente, il recupero medico procede spedito e senza intoppi.
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