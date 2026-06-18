Il Rayo Vallecano non perde tempo e programma già la prossima stagione calcistica. Il club di Madrid ha appena concluso una stagione di grande successo, salendo di livello dopo anni di conferma nel massimo campionato spagnolo. Il Vallecano infatti è ormai una realtà più che solida nel panorama del calcio iberico. Dopo alcuni su e giù fra il 2011 e il 2021, dall'annata 2021-22 il club del quartiere operaio madrileno ha trovato stabilità nel mezzo della classifica e con Iñigo Pérez ha trovato una dimensione europea inedita. Con il giovane tecnico subentrato a salvare il club nel 2024, il Rayo ha raggiunto un ottavo posto valido per un posto in Europa. In questa stagione infatti i rayistas hanno disputato un ottimo campionato (ancora un ottavo posto) e sono arrivati fino alla finale di Conference League, poi persa contro i più forti inglesi del Crystal Palace.

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Iñigo Pérez out, Beñat San José in

PORTO ALEGRE, BRASILE - 29 AGOSTO: Beñat San Jose Gil, capo allenatore dei gesti di Bolivar durante una partita finale del secondo quarto di tappa tra Internacional e Bolivar come parte della Copa CONMEBOL Libertadores 2023 allo stadio Beira-Rio il 29 agosto 2023 a Porto Alegre, Brasile. (Foto di Pedro H. Tesch/Getty Images)

Tuttavia, la storia fra il tecnico 38enne e il club madrileno si è interrotta dopo la finale europea, a testimonianza della chiusura di un ciclo. Iñigo Pérez fa così un salto di qualità, poiché andrà ad allenare il Villareal, ormai fisso fra le prime 4 squadre di Liga e quindi avente diritto ad un posto in Champions League. Per sostituire un nome così importante, la dirigenza rayistas ha deciso di affidarsi a Beñat San José, proveniente dall'Eibar. Il suo curriculum è molto vario (Arabia Saudita, Cile, Messico...) e per la prima volta allenerà in Liga.

OFICIAL | Beñat San José nuevo entrenador del Rayo Vallecano.



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Con l'Eibar non è riuscito a conquistare la promozione, ma lo stile di gioco e la sua filosofia calcistica hanno particolarmente impressionato dirigenza a presidente. Le sue tattiche in campo sono state decisive nella scelta del club, dal momento che, Raul Martin Presa aveva preso i contatti ed era arrivato anche ad un accordo con Jagoba Arraste, ex allenatore di Maiorca e Osasuna.

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