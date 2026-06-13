Per il Maiorca sembra non esserci pace in questo ultimo mese. La squadra maiorchina infatti ha subito una dura retrocessione dalla Liga in Liga2. La lotta per non retrocedere ha coinvolto un grande numero di club durante il finale di stagione e ciò ha reso estremamente complicato capire chi avrebbe avuto la peggio. Il Maiorca infatti retrocede arrivando a pari punti con altre due squadre (Levante e Osasuna). La vittoria per 3-0 nell'ultima giornata contro il Real Oviedo non ha portato nessuna soddisfazione. Dopo aver smaltito la delusione per il risultato finale del campionato, il club si è premurato subito di rinnovare il contratto all'allenatore Martin Demichelis fino al 2028. Il lavoro dell'argentino è piaciuto nonostante il triste epilogo e la dirigenza gli ha confermato interamente la propria fiducia, ripartendo così da una base stabile. Tuttavia, nelle ultime ore sembra che questo scenario sia destinato a non avverarsi più...

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Demichelis vicino al RB Lipsia

GETAFE, SPAGNA - 13 MAGGIO: Martín Demichelis, allenatore del RCD Mallorca, osserva la partita prima dell'incontro di LaLiga EA Sports tra Getafe CF e RCD Mallorca al Coliseum Alfonso Perez il 13 maggio 2026 a Getafe, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il Maiorca, se l'addio del tecnico dovesse andare in porto, perderebbe il secondo tassello fondamentale per risalire in tempi brevi. Nell'aria infatti è sempre più vicino anche il saluto del capitano Vedat Muriqi, vicecapocannoniere della Liga con 23 reti fatte, in procinto di tornare in Turchia al Fenerbahçe. Martin Demichelis, dopo una carriera di grande successo da calciatore (Bayern Monaco, Atletico e Manchester City tra le altre), ha deciso di diventare allenatore. Da tecnico, l'ex nazionale argentino ha allenato la seconda squadra del Bayern Monaco, il River Plate (1 campionato argentino, 1 supercoppa e 1 trofeo nazionale), il Monterrey e infine il Maiorca da febbraio.

🔴 Exklusiv: Die Ausstiegsklausel von Martin Demichelis beträgt rund 2,5 Mio €.



🆕 Der mögliche Deal ist zur Stunde noch nicht durch. So weit ist man noch nicht. Klausel noch nicht aktiviert.



Aber: Demichelis ist im Falle einer Entlassung von Ole Werner der Leipziger… pic.twitter.com/OjzlhPe8c3 — Philipp Hinze (@philipphinze24) June 12, 2026

Il suo stile di gioco non ha portato il club spagnolo alla salvezza ma ha attirato l'attenzione di molti. Tra essi c'è il RB Lipsia, sempre più prossimo a comunicare l'esonero di Ole Werner, autore di una stagione molto deludente. Secondo il quotidiano spagnolo Marca e la radio Marca Balneares, l'offerta dei tedeschi sarebbe irresistibile e irrinunciabile per Demichelis. SkySportDE aggiunge inoltre che il Lipsia potrebbe arrivare anche a pagare una clausola da 2,5 milioni per liberare l'allenatore.

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