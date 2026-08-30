Rafael Leao è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. Dopo sette stagioni, il portoghese lascia il Milan e sceglie Istanbul per il prossimo capitolo della sua carriera. L’ufficialità arrivata dal club turco ha chiarito anche i numeri dell’operazione, dopo le diverse cifre circolate durante la trattativa.

Il Galatasaray verserà al Milan 38 milioni di euro di parte fissa. I rossoneri riceveranno inoltre il 20% del profitto derivante da una futura cessione del giocatore. Leao ha firmato un contratto di quattro anni, valido dalla stagione 2026-27, con un compenso netto garantito di 10 milioni di euro per ciascuna stagione. È un investimento significativo per un giocatore che, a 27 anni, lascia la Serie A dopo aver raggiunto proprio a Milano la consacrazione ai massimi livelli.

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Sette anni per diventare protagonista

Leao era arrivato al Milan nell’estate del 2019, appena ventenne, dopo una stagione al Lille. Prima ancora c’era stato lo Sporting Lisbona, il club nel quale aveva mosso i primi passi e completato la formazione calcistica. In rossonero il percorso è stato graduale: ha avuto bisogno di tempo per trasformare velocità e talento nell’uno contro uno in continuità, fino a diventare uno dei principali riferimenti offensivi della squadra.

Il salto definitivo è arrivato nella stagione 2021-22. Con 11 gol e 10 assist in Serie A, il portoghese ha contribuito alla conquista dello scudetto ed è stato premiato come MVP del campionato. Il bilancio dei sette anni al Milan racconta 291 presenze, 80 gol e 65 assist. A questi si aggiungono lo scudetto del 2022, la Supercoppa Italiana e la semifinale di Champions League raggiunta nel 2023.

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: Rafael Leao dell'AC Milan in azione durante la partita di Serie A tra AC Milan e Cagliari Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza il 24 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il Galatasaray punta su di lui

Il club turco ha deciso di investire su Leao nel pieno della sua carriera. Il contratto quadriennale e i 10 milioni netti garantiti a stagione sono il segnale più evidente del ruolo che il portoghese avrà nel nuovo progetto. Il Galatasaray ha poi ufficializzato l’arrivo del giocatore il 30 agosto, dopo le visite mediche e la firma. Ad oggi è già entrato in contatto con il nuovo ambiente e ha parlato pubblicamente dopo la firma, definendo il Galatasaray “un club molto grande”. La sua nuova avventura comincerà con la maglia numero 27, come confermato anche dal profilo ufficiale del giocatore sul sito del club.

ISTANBUL, TURCHIA - 30 AGOSTO: Rafael Leao del Galatasaray ha rappresentato ai tifosi durante la partita della Super League turca 2026/27 tra Galatasaray SK e Göztepe SK al Rams Park Stadium il 30 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)I numeri dell’operazione

L’ufficialità ha messo fine alle indiscrezioni sulle cifre circolate nei giorni precedenti. Il dato ufficiale è di 38 milioni di euro fissi destinati al Milan. La società rossonera conserverà inoltre il 20% del profitto generato da un’eventuale futura vendita di Leão. Sul fronte del giocatore, invece, l’accordo prevede quattro anni di contratto e 10 milioni netti garantiti per ogni stagione. Non si tratta quindi di una semplice operazione tecnica: il Galatasaray ha scelto di sostenere economicamente il trasferimento con un investimento importante anche sullo stipendio del calciatore.

L’addio chiude una storia cominciata quando Leão aveva appena vent’anni. A Milano è arrivato come un talento ancora da accompagnare e lascia il club dopo aver conquistato uno scudetto, il premio di MVP della Serie A e un posto stabile tra i protagonisti della squadra. Dopo sette anni in rossonero, per Leão comincia una storia diversa: la numero 27 del Galatasaray sarà la sua prossima maglia.