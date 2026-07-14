Il futuro di Tarik Muharemovic potrebbe non essere più in Serie A. Il difensore bosniaco viaggia verso la Premier League, dove nelle ultime ore il Leeds ha intensificato il pressing sul Sassuolo e sul giocatore, modificando gli equilibri di una trattativa che aveva visto anche Bournemouth, Sunderland e Juventus come club interessati. Proprio il club bianconero rimane, indirettamente, più che coinvolto.

Il Leeds guida la corsa a Muharemovic

Ilè entrato con decisione nella corsa ae, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è il club che oggi sta spingendo con maggiore convinzione per chiudere l'operazione, dopo il primo inserimento degli scorsi giorni. I 'Whites', secondo varie fonti inglesi ed italiane, hanno già presentato una proposta verbale al difensore bosniaco e sono pronti a soddisfare le richieste economiche del, provando ad anticipare cosi gli altri club inglesi interessati come, anch'essi sulle tracce del giocatore da diverse settimane. L'inserimento del Leeds cambia quindi gli scenari di una trattativa destinata a trasformarsi in un duello 'all'inglese' proprio tra Bournemouth e Sunderland.

Il club allenato da Daniel Farke, alla ricerca di un rinforzo mancino per la difesa, considera Muharemovic una priorità e vuole accelerare per evitare aste nelle prossime settimane.

FIRENZE, ITALIA - 26 APRILE: Tarik Muharemovic del Sassuolo americano reagisce durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e US Sassuolo Calcio all'Artemio Franchi il 26 aprile 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Le cifre, l'apertura del giocatore e il ruolo della Juventus

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Secondo le ricostruzioni delle principali fonti inglesi, ilvaluta il cartellino del classe 2003 tra i, una richiesta che ilsarebbe disposto ad avvicinare. Il giocatore, inoltre, avrebbe aperto al trasferimento in Premier League e sta valutando le proposte ricevute, con quella del Leeds che al momento appare la più convincente sia sul piano tecnico che quello progettuale. Sul tavolo resta anche la particolare posizione della, che conserva infatti ilsulla futura rivendita di, clausola inserita al momento della cessione al Sassuolo. Proprio questo vantaggio economico aveva spinto la dirigenza juventina a valutare concretamente un ritorno del difensore a Torino.

Nelle scorse settimane infatti, stando a quanto riportato dai principali media italiani, la Juve aveva lavorato concretamente all'operazione, arrivando anche a discutere le condizioni con il club emiliano e trovando l'apertura del giocatore per un ritorno in bianconero. Tuttavia, il progressivo aumento della valutazione richiesto, passata fino a circa 40 milioni di euro dopo il Mondiale, avrebbe perciò portato il club torinese a cambiare strategia. La decisione finale sarebbe perciò quella di non rilanciare ulteriormente e di sfruttare invece il 50% per incassare una cifra importante, con il Leeds che, salvo colpi di scena, sembra ora in netto vantaggio.