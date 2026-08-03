Il caso Lindstrom continua a far discutere. L'affare tra Napoli e Schalke 04 è saltato definitivamente. Ma le polemiche non si fermano. Dopo le visite mediche del danese, il club tedesco avrebbe cambiato posizione. Prima l'accordo sembrava vicino. Poi il dietrofront. Una situazione che ha spinto il Napoli a intervenire. Il club azzurro ha diffuso un comunicato ufficiale, chiarendo la propria versione dei fatti e annunciando possibili azioni legali. Secondo il Napoli, infatti, non ci sarebbero stati problemi economici nell'accordo. Lo Schalke avrebbe deciso di tirarsi indietro per un cambio delle proprie strategie di mercato.

Affare Lindstrom saltato, il Napoli attacca: "Lo Schalke non era più interessato"

Una trattativa finita nel caos. Napoli e Schalke erano vicini a chiudere per Jesper Lindstrom. Poi tutto è saltato. Il club tedesco, dopo gli scambi sui dettagli contrattuali, avrebbe comunicato la volontà di modificare alcune clausole. Una scelta legata anche alle nuove esigenze tecniche dopo gli infortuni di due giocatori nel weekend. Il Napoli, però, sostiene di aver provato a venire incontro allo Schalke. Alle 13:22 il club azzurro avrebbe infatti dato disponibilità ad accettare la versione del contratto proposta dai tedeschi. Non è bastato. Alle 17:32 lo Schalke avrebbe comunicato di non essere più interessato al trasferimento, spiegando la decisione con il cambio delle priorità nella costruzione della rosa.

DIMARO, ITALIA - 18 LUGLIO: Jesper Lindstrom del Napoli in azione durante una sessione di allenamento nel ritiro precampionato del club, il 18 luglio 2026 a Dimaro Folgarida, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Da qui la reazione del Napoli. Il club ha precisato di voler tutelare i propri diritti e si è riservato ogni azione davanti alle autorità competenti. Una rottura definitiva. Con Lindstrom che resta al centro di un caso destinato a far discutere ancora. Le prossime ore saranno decisive. Un fatto è certo: il danese non giocherà più col Napoli, non rientra nei piani di Allegri. Ora tocca trovare la giusta sistemazione. Se non sarà la Germania, Manna cercherà altrove. Ancora una volta. Il futuro di Lindstrom è segnato.