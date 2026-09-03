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Il mercato internazionale dei trasferimenti è in continua crescita e l'Italia si conferma tra i principali protagonisti a livello globale. Lo conferma un report della FIFA, l'International Transfer Snapshot che si riferisce alla finestra di mercato tra il 1° giugno e il due settembre.

Il mercato dei trasferimenti internazionali in crescita

Un mercato da record, come evidenziato dal report della FIFA, l'. Lo studio ha preso in analisi la finestra di mercato che si è conclusa da poco, quella estiva. Un periodo di scambi da record assoluto, appunto, con più diinternazionali. Se la prima posizione, sia per le spese che per gli incassi, spetta, come era ovvio, alla, il mercato italiano segue in seconda posizione. I, infatti, guidano la classifica degli investimenti con una spesa complessiva didestinati ai trasferimenti. Alle loro spalle si è piazzata l’Italia con 1,1 miliardi. Seguono la Spagna con 940 milioni, Germania con 904 milioni e Francia con 641 milioni. Interessante il dato della Turchia, che supera l'Arabia Saudita.

MILANO, ITALIA - 19 AGOSTO: Gonçalo Ramos dell'AC Milan partecipa all'incontro "AC Milan Meet & Greet With Gonçalo Ramos" il 19 agosto 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Per quanto riguarda gli incassi, invece, la fa da padrona la Francia: le cui società guadagnano 1,7 miliardi di dollari. Interessante anche la cifra del mercato italiano: 593 milioni a fronte di 1,1 miliardi di spesa. I club della Serie A hanno comprato soprattutto dalla Spagna, 38 arrivi, e poi da Francia e Inghilterra. Spagna che è, inoltre, la destinazione preferita di chi parte dal nostro paese: sono state registrate ben 48 operazioni.

FIFA International Transfer Market Snapshot – January 2021

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Sono altre due, inoltre, le caratteristiche di questa sessione di mercato. La prima è il traino che ha rappresentato il Mondiale: sono stati ben 267 i calciatori che hanno preso parte alla competizione e che poi hanno cambiato squadra, grazie alle prestazioni offerte nella competizione. La seconda, invece, riguarda le commissioni che pesano sempre di più sui trasferimenti. E pesano soprattutto in Italia: La commissione media ricevuta dai club italiani è stata pari a 4,86 milioni di dollari, mentre quella media pagata per i trasferimenti in entrata ha raggiunto 7,4 milioni.