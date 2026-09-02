Il calciomercato estivo del 2026 ha confermato ancora una volta la capacità dei club di Premier League di muovere cifre enormi. La classifica pubblicata da Transfermarkt sulle spese per club vede infatti ben otto squadre inglesi nelle prime dieci posizioni, con il Manchester City davanti a tutti grazie a oltre mezzo miliardo di euro investito nei nuovi acquisti.

Il dato più impressionante è proprio quello dei Citizens, che hanno speso 526,2 milioni di euro per 9 acquisti. Alle loro spalle troviamo il Chelsea, secondo con 406,7 milioni per 10 giocatori, mentre sul terzo gradino del podio c'è il Tottenham, arrivato a quota 366,4 milioni con appena 5 acquisti.

Manchester City al primo posto: 526,2 milioni spesi

La formazione del nuovo allenatore Enzo Maresca

è quella che ha investito maggiormente sul mercato. I

spesi dal Manchester City rappresentano una cifra superiore di quasi 120 milioni rispetto al Chelsea, secondo classificato.

Il dato diventa ancora più significativo considerando il numero di operazioni: sono 9 gli acquisti effettuati dal City, per una media superiore ai 58 milioni di euro per giocatore. Una strategia che testimonia la volontà della società di continuare a costruire una rosa competitiva ai massimi livelli, senza badare troppo alle cifre quando viene individuato il profilo giusto.

DORTMUND, GERMANY - MARCH 04: Ayyoub Bouaddi of Lille in action during the UEFA Champions League 2024/25 UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 first leg match between Borussia Dortmund and LOSC Lille at on March 04, 2025 in Dortmund, Germany. (Photo by Daniel Kopatsch/Getty Images)

Chelsea e Tottenham completano il podio

Alle spalle del City c'è il

, che ha investito

distribuendoli su ben 10 nuovi acquisti. I Blues confermano così la propria presenza costante nelle classifiche delle società più attive sul mercato internazionale.

Ancora più particolare è il caso del Tottenham. Gli Spurs sono terzi con 366,4 milioni, ma hanno effettuato soltanto 5 acquisti. Questo significa che il club londinese ha concentrato una quantità enorme di risorse su pochi giocatori, con una spesa media superiore ai 73 milioni per operazione. Il podio è quindi interamente inglese e fotografa perfettamente la distanza economica che la Premier League continua ad avere rispetto agli altri grandi campionati europei.

SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 01: Sandro Tonali of Tottenham Hotspur celebrates scoring a goal during the Sydney Super Cup match between Chelsea FC and Tottenham at Accor Stadium on August 01, 2026 in Sydney, Australia. (Photo by Brendon Thorne/Getty Images)

Newcastle e Aston Villa, altre due inglesi nella top 5

La supremazia inglese prosegue immediatamente sotto il podio. Il

è quarto con

spesi per 8 acquisti, mentre l'

occupa la quinta posizione con 300,2 milioni investiti su altrettanti 8 giocatori.

Cinque dei primi cinque club della classifica appartengono dunque alla Premier League. Un dato che diventa ancora più evidente osservando la parte restante della graduatoria. Al sesto posto troviamo il Liverpool, con 264,6 milioni per 5 acquisti, seguito dall'Arsenal, che ha raggiunto quota 227,1 milioni con 4 operazioni. In mezzo alle due inglesi c'è il Real Madrid, ottavo con 225 milioni spesi per 4 giocatori.

KLAGENFURT, AUSTRIA - AUGUST 01: Jose Mourinho, Head Coach of Real Madrid, speaks with Denzel Dumfries of Real Madrid during the pre-season friendly match between Real Madrid and Fiorentina at Woerthersee Stadion on August 01, 2026 in Klagenfurt, Austria. (Photo by Christian Bruna/Getty Images)

Ipswich Town e Hull City: la sorpresa della classifica

Tra i dati più curiosi ci sono quelli di

e

, rispettivamente nona e undicesima.

L'Ipswich ha investito

, mentre l'Hull City ha raggiunto quota

. Numeri che sorprendono soprattutto se confrontati con quelli di alcuni grandi club europei.

La classifica dimostra quindi che la capacità di spesa non è più una caratteristica esclusiva delle società che lottano abitualmente ai vertici del calcio europeo.

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 01: Marco Ottolini, Frederic Massara, Nick Woltemade and Giovanni Carnevali pose at Continassa Headquarters on September 01, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Juventus e Milan provano a tenere il passo

La prima italiana presente nella graduatoria è la

, quattordicesima con

investiti per 9 acquisti. Poco più indietro troviamo il

, quindicesimo con 163,7 milioni spesi per 6 giocatori.

I due club italiani sono quindi molto vicini tra loro, ma la distanza dalle prime posizioni rimane enorme: la Juventus, attraverso il lavoro di Carnevali, ha investito meno di un terzo della cifra spesa dal Manchester City. Il confronto evidenzia ancora una volta il peso economico della Premier League nel mercato internazionale. La graduatoria delle spese estive 2026 dice qualcosa di molto chiaro: oggi il campionato inglese dispone di una capacità di investimento che gli altri campionati fanno sempre più fatica a seguire.