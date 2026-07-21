Il Chelsea continua a muoversi con decisione sul mercato e, dopo aver chiuso il colpo Morgan Rogers, avrebbe individuato in Maxence Lacroix il rinforzo ideale per la difesa. I Blues sono infatti in trattativa con il Crystal Palace per il centrale francese, reduce dal Mondiale e da una stagione da protagonista in Premier League e in Europa con le Eagles.

Maxence Lacroix non è in svendita

Maxence Lacroix - Photo by Molly Darlington/Getty Images

Il Crystal Palace, però, non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi giocatori più importanti. La richiesta supera i 55 milioni di sterline, cifra che il club londinese considera il giusto valore per un difensore di 26 anni ormai affermato ad altissimi livelli. I rapporti tra Chelsea e Palace sono buoni dato che in passato i due club hanno già fatto affari di mercato, questo potrebbe facilitare i negoziati ma servirà comunque uno sforzo economico importante per arrivare alla fumata bianca. Dal punto di vista tecnico, Lacroix rappresenterebbe un innesto perfetto per il nuovo Chelsea di Xabi Alonso. Il difensore francese è abile nel gioco aereo e sicuro nell'impostazione dal basso, Lacroix negli anni si è trasformato in un difensore moderno che abbina forza fisica e qualità con il pallone tra i piedi, caratteristiche richieste dal nuovo allenatore del Chelsea.

Trattativa aperta

Maxence Lacroix festeggia la Conferecne League con il Crystal Palace - Ph Getty Images

L'eventuale arrivo di Lacroix darebbe ulteriore solidità a una rosa che il Chelsea sta profondamente rinnovando. Dopo aver investito pesantemente per Palestra e Rogers, il club vuole completare la squadra con un leader difensivo capace di garantire affidabilità immediata e margini di crescita. La trattativa è ancora aperta e non è stata raggiunta un'intesa definitiva, ma i contatti tra le società proseguono. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per capire se il Chelsea affonderà il colpo e riuscirà a regalarsi uno dei difensori più richiesti della Premier League. Il Palace non vuole fare sconti e se i Blues vorranno portare Lacroix a Stamford Bridge dovranno ancora mettere mano al portafogli.