La trattativa con l'Aston Villa per Estupinan può sbloccare il mercato rossonero: Amorim ha fatto il nome di Mazraoui, che ha allenato ai tempi dello United

Alex Bianchi
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Il mercato del Milan potrebbe vivere un nuovo effetto domino sulle corsie esterne. L'interesse dell'Aston Villa per Pervis Estupinan apre infatti scenari importanti, con i rossoneri che avrebbero già individuato in Noussair Mazraoui il profilo ideale per raccoglierne l'eredità.

Mazraoui il preferito di Amorim

L'eventuale cessione di Estupinan spalancherebbe le porte all'assalto per Noussair Mazraoui. Secondo quanto riportato da diversi media italiani, il difensore marocchino rappresenta una precisa richiesta di Ruben Amorim, che lo conosce molto bene per averlo allenato al Manchester United e ne apprezza la duttilità tattica. Mazraoui può infatti giocare sia da esterno basso sia da quinto di centrocampo, oltre ad adattarsi sulla corsia opposta grazie alle sue qualità tecniche. Sempre secondo diverse testate, tra il Milan e l'entourage del giocatore ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi e il marocchino sarebbe seriamente considerato come il profilo ideale per il sistema di gioco di Amorim, anche in virtù della sua esperienza maturata con Ajax, Bayern Monaco e appunto Manchester United.
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Manchester United v Leeds United - Premier League
MANCHESTER, INGHILTERRA - 13 APRILE: Noussair Mazraoui del Manchester United in azione durante la partita di Premier League tra Manchester United e Leeds United all'Old Trafford il 13 aprile 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Estupinan-Aston Villa, la trattativa entra nel vivo

Il futuro di Estupinan è strettamente collegato e potrebbe essere nuovamente in Premier League. Secondo quanto riportato in mattinata da Sport Mediaset, l'Aston Villa avrebbe intensificato i contatti con il Milan per riportare in Inghilterra il laterale ecuadoriano, con un passato al Brighton e individuato da Unai Emery come sostituto di esperienza di Lucas Digne, volato al Paris Saint-Germain. La valutazione fatta dal club rossonero si aggira attorno ai 20 milioni di euro, mentre gli inglesi puntano a chiudere l'operazione per una cifra leggermente inferiore. La sensazione, riportata dalla testata, è che le parti possano però continuare a trattare nei prossimi giorni e provare ad arrivare a dama.

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