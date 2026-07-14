Il mercato del Milan potrebbe vivere un nuovo effetto domino sulle corsie esterne. L'interesse dell'Aston Villa per Pervis Estupinan apre infatti scenari importanti, con i rossoneri che avrebbero già individuato in Noussair Mazraoui il profilo ideale per raccoglierne l'eredità.

Mazraoui il preferito di Amorim

L'eventuale cessione dispalancherebbe le porte all'assalto per. Secondo quanto riportato da diversi media italiani, il difensore marocchino rappresenta una precisa richiesta di, che lo conosce molto bene per averlo allenato ale ne apprezza la duttilità tattica. Mazraoui può infatti giocare sia da esterno basso sia da quinto di centrocampo, oltre ad adattarsi sulla corsia opposta grazie alle sue qualità tecniche. Sempre secondo diverse testate, tra ile l'entourage del giocatore ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi e il marocchino sarebbe seriamente considerato come il profilo ideale per il sistema di gioco di Amorim, anche in virtù della suamaturata con Ajax, Bayern Monaco e appunto Manchester United.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 13 APRILE: Noussair Mazraoui del Manchester United in azione durante la partita di Premier League tra Manchester United e Leeds United all'Old Trafford il 13 aprile 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Estupinan-Aston Villa, la trattativa entra nel vivo

Il futuro diè strettamente collegato e potrebbe essere nuovamente in Premier League. Secondo quanto riportato in mattinata da Sport Mediaset, l'avrebbe intensificato i contatti con ilper riportare in Inghilterra il laterale ecuadoriano, con un passato al Brighton e individuato dacome sostituto di esperienza di Lucas Digne, volato al Paris Saint-Germain. La valutazione fatta dal club rossonero si aggira attorno ai, mentre gli inglesi puntano a chiudere l'operazione per una cifra leggermente inferiore. La sensazione, riportata dalla testata, è che le parti possano però continuare anei prossimi giorni e provare ad arrivare a dama.