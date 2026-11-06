Emergenza totale in casa Milan, sia come risultati in campionato e in Champions League e al contempo anche in rosa. A preoccupare è il rendimento in particolar modo dell'attacco, ridotto all'osso e ancora troppo sterile. L'acquisto esoso di Gonçalo Ramos continua ad essere deludente in fase di rendimento con soli 3 gol in 13 presenze, molto diversi da quello che dirigenza e tifosi si aspettavano dopo i 73 milioni spesi. Ecco che la dirigenza pensa a un piano B, che in realtà non è un salvagente ma una seconda chance per un'operazione mai andata in porto per la complicazione di alcuni dettagli. Si tratta di Nicolò Tresoldi, con l'esperto di mercato Matteo Moretto che svela un interessante retroscena di mercato a riguardo. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>