Dalla tripletta rifilata all'Inter in Champions League sono passate alcune settimane ma Nicolò Tresoldi non ha rallentato. L'attaccante del Bruges ha ritrovato il gol con una nuova prestazione da protagonista, confermando un momento di forma straordinario. La sua ultima impresa è arrivata contro il St. Truiden, battuto 3-2 in campionato, con tre reti che hanno nuovamente acceso i riflettori sul giovane centravanti.

Tresoldi, tre triplette in appena 26 giorni

Il ventiduenne non ha alcuna intenzione di fermarsi e ha messo a segno un'altra tripletta nella sfida contro il St. Truiden, contribuendo in maniera decisiva al successo del Bruges. Per Tresoldi si tratta della. Dopo le tre reti segnate all'Inter in Champions League, nella gara terminata 4-3, e quelle realizzate con lacontro Malta, l'attaccante ha colpito ancora nel campionato belga. I numeri stagionali confermano la sua crescita:. Il Bruges, campione in carica, resta a un solo punto dal Gent dopo nove giornate.

Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge, festeggia dopo aver segnato il primo gol della partita contro l'Inter, valida per la fase campionato della Champions League 2026/27, disputata a San Siro il 13 ottobre 2026. (Foto: Claudio Villa/Getty Images)

Il Milan segue Tresoldi: interesse dall'Europa

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Le prestazioni del centravanti non sono passate inosservate. Ile valuta la possibilità di inserirlo nel proprio progetto futuro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,avrebbe chiesto alla dirigenza rossonera di approfondire i contorni dell'operazione e di avviare i contatti con gli agenti del calciatore. L'obiettivo sarebbe capire in anticipo le condizioni necessarie per un eventuale trasferimento, senza attendere che le prestazioni del giovane attaccante facciano crescere ulteriormente la concorrenza. Al momento, tuttavia, è importante distinguere l'interesse da una trattativa conclusa: non risulta confermata un'offerta ufficiale del Milan.L'ipotesi di un'operazione viene indicata tra le questioni da valutare nei prossimi mesi, con una possibile accelerazione già a gennaio oppure nella successiva finestra estiva. La continuità realizzativa dell'attaccante sta trasformando il suo nome in uno dei più interessanti da seguire in prospettiva. Le tre triplette ravvicinate, unite al rendimento in campionato e nelle competizioni internazionali, ne hanno aumentato la visibilità e il. Per il: serviranno valutazioni economiche e confronti con il club proprietario del cartellino. Intanto Tresoldi continua a rispondere sul campo, dove il suo fiuto del gol sta attirando l'attenzione di alcune delle principali realtà del calcio europeo.