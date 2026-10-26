L'attaccante del Club Brugge attraversa un momento straordinario. Le sue prestazioni alimentano l'interesse del Milan, che segue da tempo la sua crescita
Il Brugge festeggia la vittoria contro l'Inter: applausi per Tresoldi
Dalla tripletta rifilata all'Inter in Champions League sono passate alcune settimane ma Nicolò Tresoldi non ha rallentato. L'attaccante del Bruges ha ritrovato il gol con una nuova prestazione da protagonista, confermando un momento di forma straordinario. La sua ultima impresa è arrivata contro il St. Truiden, battuto 3-2 in campionato, con tre reti che hanno nuovamente acceso i riflettori sul giovane centravanti.
Tresoldi, tre triplette in appena 26 giorniIl ventiduenne non ha alcuna intenzione di fermarsi e ha messo a segno un'altra tripletta nella sfida contro il St. Truiden, contribuendo in maniera decisiva al successo del Bruges. Per Tresoldi si tratta della terza tripletta negli ultimi 26 giorni. Dopo le tre reti segnate all'Inter in Champions League, nella gara terminata 4-3, e quelle realizzate con la Germania Under 21 contro Malta, l'attaccante ha colpito ancora nel campionato belga. I numeri stagionali confermano la sua crescita: sette dei dodici gol complessivi sono arrivati nelle quattro partite disputate a ottobre. Il Bruges, campione in carica, resta a un solo punto dal Gent dopo nove giornate.
Il Milan segue Tresoldi: interesse dall'EuropaLe prestazioni del centravanti non sono passate inosservate. Il Milan guarda con interesse a Tresoldi e valuta la possibilità di inserirlo nel proprio progetto futuro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale avrebbe chiesto alla dirigenza rossonera di approfondire i contorni dell'operazione e di avviare i contatti con gli agenti del calciatore. L'obiettivo sarebbe capire in anticipo le condizioni necessarie per un eventuale trasferimento, senza attendere che le prestazioni del giovane attaccante facciano crescere ulteriormente la concorrenza. Al momento, tuttavia, è importante distinguere l'interesse da una trattativa conclusa: non risulta confermata un'offerta ufficiale del Milan.
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