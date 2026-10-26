Il Manchester United valuta il futuro di Carrick dopo l'ennesima delusione stagionale. La sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth all'Old Trafford ha acceso l'allarme ai vertici del club, con l'amministratore delegato Omar Berrada e il direttore sportivo Jason Wilcox arrivati lunedì mattina a Carrington per discutere della posizione dell'allenatore. I dirigenti - riporta il The Sun - avevano già avviato confronti interni domenica sera, senza però raggiungere un accordo con l'agente di Carrick sull'eventuale risarcimento in caso di esonero. A rendere ancora più teso il clima è il caso Bruno Fernandes: il capitano, rimasto in panchina per tutta la gara, si è presentato al centro sportivo nonostante il giorno libero. Intanto, tra i possibili sostituti spuntano Julian Nagelsmann ed Eddie Howe, mentre resta sullo sfondo anche Antonio Conte.

Manchester United, Carrick sotto processo: vertice a Carrington e tre nomi per sostituirlo

La posizione diè sempre più delicata. Dopo il pesante 4-1 incassato contro ile il successivo 3-0 contro il Bournemouth, il Manchester United si trova a fare i conti con una crisi che coinvolge risultati, scelte tecniche e rapporti interni. Berrada e Wilcox sono arrivati a Carrington nella mattinata di lunedì per affrontare la questione, dopo aver discusso del futuro del club già la sera precedente. Al momento, però, non sarebbe stato raggiunto un accordo con l'entourage dell'allenatore per un eventuale indennizzo. A complicare ulteriormente il quadro c'è la situazione di. Il portoghese era stato escluso dai titolari dopo aver sollevato dubbi sulle scelte tattiche di, ma contro il Bournemouth non è entrato nemmeno a gara in corso.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 OTTOBRE: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, saluta i tifosi al termine della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e AFC Bournemouth, disputata all'Old Trafford il 25 ottobre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

La sua presenza al centro sportivo nel giorno di riposo ha alimentato le indiscrezioni sul clima nello spogliatoio. Sul fronte della successione, il club avrebbe sondato Julian Nagelsmann ed Eddie Howe. Il tecnico tedesco, reduce dall'esperienza alla guida della Germania, sarebbe interessato alla panchina dei Red Devils. Howe, invece, è senza squadra dopo l'addio al Newcastle. Anche Antonio Conte è stato accostato allo United, ma non sarebbe ancora arrivata un'offerta formale e la dirigenza nutrirebbe alcune perplessità. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per il futuro di Carrick.