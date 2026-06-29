Il futuro di Nico Paz sarà ancora a tinte biancoblù. Il talento argentino continuerà infatti la propria avventura al Como, una scelta maturata dopo settimane di riflessione e annunciata ufficialmente dal club lariano. Una decisione che rappresenta un importante segnale di continuità sia per la società lombarda che per il giovane centrocampista offensivo, reduce da una stagione di grande crescita in Serie A.

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Attraverso l'account Instagram del Como, Nico Paz ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a proseguire la sua esperienza sulle rive del Lago: "Dopo molte settimane di riflessione, ho deciso che la scelta migliore per la mia carriera in questo momento è continuare al Como per un altro anno, un club che mi ha dato l'opportunità di crescere e di diventare il calciatore che sono oggi. Credo personalmente che questa sia la decisione migliore sia per me sia per il Real Madrid, perché questo è un anno molto importante in questa fase della mia carriera e rappresenta un'opportunità unica per continuare a crescere come calciatore e prepararmi nel migliore dei modi per il futuro".

Nico Paz e il Como: matrimonio prolungato

Parole che confermano come il progetto del Como abbia convinto il classe 2004, deciso a dare continuità al proprio percorso di crescita prima di valutare un eventuale ritorno al Real Madrid. Il club spagnolo continua infatti a seguire con attenzione l'evoluzione del suo talento, consapevole che un'altra stagione da protagonista in Serie A potrebbe rappresentare il passaggio ideale per completarne la maturazione.

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Per il Como si tratta di una notizia di enorme valore tecnico. Trattenere uno dei giocatori più brillanti della rosa significa poter contare ancora sulla fantasia, la qualità e la capacità di incidere negli ultimi trenta metri di Nico Paz, diventato rapidamente uno dei punti di riferimento della squadra.

La permanenza dell'argentino rappresenta anche un messaggio importante sulle ambizioni del club, intenzionato a consolidarsi nel massimo campionato italiano puntando su giovani di prospettiva affiancati a elementi di esperienza. Con un altro anno a disposizione per crescere, Nico Paz avrà l'occasione di accumulare ulteriore esperienza ad alti livelli, mentre il Como potrà continuare a godersi uno dei talenti più interessanti del calcio europeo.

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