Stefano Sensi è pronto a iniziare una nuova avventura lontano dall’Italia. Il centrocampista marchigiano giocherà infatti nel CSKA Sofia, che nelle ultime ore ha definito il suo acquisto pagando la clausola rescissoria presente nel contratto che lo legava all’Anorthosis. A riportarlo è Fabrizio Romano, secondo cui l’operazione è ormai conclusa in ogni dettaglio. Per il regista classe 1995 si tratta di un altro capitolo all’estero dopo l’esperienza nel campionato cipriota, scelta che gli aveva permesso di ritrovare continuità e minutaggio dopo anni complicati. Il CSKA Sofia ha deciso di puntare su un profilo di esperienza internazionale, convinto di poter affidare all’ex Inter e Nazionale italiana le chiavi del proprio centrocampo nella prossima stagione.

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Dall’Inter alla Bulgaria: Stefano Sensi riparte dal CSKA Sofia

si è chiusa rapidamente grazie al pagamento della clausola rescissoria fissata a 200mila euro. Una cifra contenuta che ha consentito aldi assicurarsi un giocatore di qualità e grande esperienza senza dover affrontare una trattativa particolarmente complessa. Persi tratta di una nuova ripartenza dopo un percorso professionale caratterizzato da alti e bassi. Il centrocampista si era affermato in Serie A con la maglia del Sassuolo, attirando l’attenzione, che nel 2019 aveva deciso di puntare su di lui. L’impatto in nerazzurro fu immediato: nelle prime settimane della gestione Conte, Sensi era diventato uno dei protagonisti della squadra grazie alle sue qualità tecniche e alla capacità di dettare i tempi di gioco.

MILANO, ITALIA - 19 maggio 2024: Stefano Sensi dell'FC Internazionale Milano festeggia al termine della partita di Serie A tra l'FC Internazionale Milano e la SS Lazio allo Stadio Giuseppe Meazza il 19 maggio 2024 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter tramite Getty Images)

Poi, però, una lunga serie di problemi fisici ne ha frenato la crescita e compromesso la continuità. Da lì sono arrivati i prestiti a Sampdoria e Monza, prima della scelta di ripartire dall’estero. A Cipro, con la maglia dell’Anorthosis, il regista ha ritrovato spazio e fiducia, tornando a esprimersi su buoni livelli. Prestazioni che non sono passate inosservate agli osservatori del CSKA Sofia, club tra i più prestigiosi del calcio bulgaro. Ora per Sensi si apre una nuova sfida: conquistare la Bulgaria e tornare a essere protagonista dopo anni segnati da troppi stop e occasioni mancate.

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