Per la prossima stagione, l'Inter ha messo nella lista degli obiettivi Marco Palestra. Il calciatore di proprietà dell'Atalanta, infatti, la scorsa stagione è stato ceduto al Cagliari con la formula del prestito e ha disputato un'ottima stagione. Con le sue prestazioni non solo ha permesso ai rossoblù di ottenere la salvezza, ma ha anche vinto il premio come miglior difensore della Serie A 2025/2026. Per questo motivo, ed anche per l'imminente partenza di Denzel Dumfries, l'Inter ha messo gli occhi sul terzino italiano e l'operazione sembra vicina alla chiusura. Tuttavia, sono spuntanti degli imprevisti.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365

Inter, Palestra è vicino ma sbuca anche il Chelsea

I nerazzurri allenati dahanno messo nel mirino l'ex Cagliari per portare nel capoluogo della Lombardia un terzino destro, che può giocare anche da esterno, che ha un ampio margine di crescita e, cosa molto importante, di nazionalità italiana. Per di più, il giocatore ha ottime possibilità di entrare nel giro dellae, in questo caso, si amplierebbe il "blocco Inter" in cui sono presentiedLa squadra Campione d'Italia, quindi, sta puntando forte su Palestra e la trattativa con l'Atalanta è a buon punto e la chiusura sembra essere molto vicina.

Cagliari, Italia - 20 marzo 2026: Marco Palestra del Cagliari reagisce durante la partita di Serie A tra Cagliari e Napoli all'Unipol Domus. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

Come nella maggior parte delle trattative di calciomercato, però, non mancano gli imprevisti che sono sempre dietro l'angolo. Infatti, i noti esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno riportato sul loro canale WhatsApp un importante aggiornamento sulla trattativa che porterebbe Palestra a Milano. Per la chiusura della trattativa mancano ancora alcuni dettagli da limare, ovvero bonus e percentuale sulla futura rivendita, prima della chiusura definitiva dell'operazione. Intanto si è inserito anche il Chelsea, che da diversi giorni sta lavorando dietro le quinte per portare l'italiano a Londra. Il terzino, però, sta dando priorità alla squadra di Chivu.

Tra l'altro, Romano e Moretto hanno riportato che il Chelsea, per arrivare a Palestra, è disposto ad offrire più di 50 milioni di euro. Xabi Alonso lo vuole ed i Blues gli offrirebbero uno stipendio pari a 5 milioni di euro a stagione. L'Inter, dal canto suo, pensa di aver fatto il massimo mettendo sul piatto 50 milioni inclusi i bonus e la decisione finale spetta soltanto al giocatore dell'Atalanta.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui