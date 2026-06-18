Dopo cinque stagioni magnifiche con l'Inter, Denzel Dumfries è pronto ad accassarsi al Real Madrid. L'esterno olandese, diventato uno dei punti di riferimento della squadra nerazzurra grazie alla sua forza fisica, alla continuità di rendimento e alla sua capacità realizzativa, è pronto a vivere una nuova avventura in Spagna. A tal proposito ha parlato,in un'intervista rilasciata ai microfoni di Voetbal International, del suo futuro e del rapporto con il ct dell'Olanda Koeman.

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Dumfries e il suo futuro al Real Madrid

Denzel Dumfries è stato davvero uno degli uomini chiave dello scacchiere dell'Inter. Prima conpoi con, l'esterno olandese ha ottenuto numeri davvero sorprendenti. Con la squadraha collezionato oltreconquistando

ROMA, ITALIA - MAY 13: Mattia Zaccagni della SS Lazio compete il possesso del pallone con Denzel Dumfries del FC Internazionale durante la Finale di Coppa Italia nel match tra SS Lazio e FC Internazionale allo Stadio Olimpico il 13 Maggio, 2026 in Roma, Italia. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Durante la sua intervista, Dumfries ha evitato qualsiasi riferimento diretto al suo possibile trasferimento al Real Madrid, dichiarandosi ampliamente concentrato sul Mondiale 2026 e sugli obiettivi della sua Nazionale:" Potete chiedermi quello che volete, potete congratularvi anche con me, ma io non risponderò alle domande sul mio prossimo Club. Sono totalmente concentrato sulla mia Nazionale e sul Mondiale, voglio fare del mio meglio per aiutare i miei compagni a raggiungere i nostri obiettivi".

Parole che confermano la volontà da parte dell'olandese di non distrarsi in un momento così delicato della sua carriera. Nonostante le numerose voci di mercato, l'ex giocatore del Psv ha scelto di rimandare qualsiasi discorso sul suo futuro a dopo il torneo internazionale.

🚨💣 EXCLUSIVE: Denzel Dumfries to Real Madrid, HERE WE GO! ⚪️🇳🇱



Deal in place and all agreed with Dutch right back to join Real Madrid from Inter, Spanish club will trigger €20m release clause.



Dumfries has accepted Madrid, deal closed tonight and formal steps to follow. pic.twitter.com/UghisoJwmh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Il rapporto con il Ct Koeman

Nel corso della chiacchierata, Dumfries ha parlato anche della sua Nazionale e il rapporto costruito negli anni con il tecnico, figura importantissima per il suo percorso di crescita:" Lo conosco da tempo, penso che sia uno dei migliori allenatori del Mondo, lui è bravissimo. Sa sempre come prenderci, a volte può sembrare crudo, ma fidatevi che è anche molto gentile.".

AMSTERDAM, OLANDA - MARZO 27: Denzel Dumfries dell' Olanda corre con la palla al piede nonostante il pressing di Leo Ostigard della Norvegia durante la partita di amichevole internazionale nel match tra Olanda e Norvegia al Johan Cruijff Arena il 27 Marzo, 2026 in Amsterdam, Olanda. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Per Dumfries la forza dell'Olanda non passa solo dalla qualità dei singoli, ma dalla capacità del gruppo di rimanere coesi anche grazie al grande lavoro del Ct olandese:"Non è la prima volta che ci allena, ma la seconda. Epuure prima di lui ci sono stati altri allenatori. Cerca in tutit modi di renderci partecipi e di creare un gruppo fantastico. Sicuramente quando non facciamo del nostro meglio rimaniamo tutti un po' delusi, ma queste dinamiche non devono compromettere la coesione del gruppo. Siamo un bel gruppo unito, vogliamo fare del nostro meglio in questo Mondiale".

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