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Kalvin Phillips è pronto a ripartire ancora una volta dallo Sheffield United. Secondo quanto riferito da Danny Hall, giornalista vicino alle vicende del club, Manchester City e Sheffield United hanno raggiunto un accordo verbale per un nuovo prestito del centrocampista inglese. L’operazione è ormai definita e resta da completare la visita medica prima dell’ufficialità.

Phillips ritorna allo Sheffield, in una carriera che ha bisogno di una nuova svolta

A 30 anni, Phillips si trova così davanti a un altro capitolo di una carriera che negli ultimi anni ha preso una direzione molto diversa rispetto alle aspettative. Il centrocampista era arrivato al Manchester City nell’estate del 2022 dal Leeds United per una cifra iniziale di circa 42 milioni di sterline, dopo essersi affermato come uno dei migliori mediani inglesi e aver conquistato anche un posto importante nella Nazionale.

🚨🔴⚪️ Verbal agreement in place between Sheffield United and Manchester City for new loan deal for Kalvin Phillips.



All set for the move, waiting on medical as @dannyhall04 reports. pic.twitter.com/w1kbXxKhXC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

L’esperienza all’Etihad, tuttavia, non è andata come previsto. La concorrenza, soprattutto quella con Rodri, ha limitato lo spazio a disposizione di Phillips, mentre alcuni problemi fisici hanno complicato ulteriormente il suo percorso. Nella prima stagione subì un infortunio alla spalla che richiese un intervento chirurgico. Nel corso della sua esperienza con il City ha collezionato 32 presenze ufficiali, soltanto sei delle quali da titolare, numeri che fotografano le difficoltà nel ritagliarsi un ruolo stabile.

Nel gennaio 2024 arrivò quindi il prestito al West Ham. L'esperienza fu complicata: otto presenze, tre da titolare, un'espulsione e alcune prestazioni al di sotto delle aspettative. L'anno successivo Phillips passò all'Ipswich Town, dove riuscì a trovare maggiore continuità, ma anche in questo caso gli infortuni influenzarono il finale di stagione. Un problema al tendine d'Achille lo costrinse infatti a saltare diverse partite.

WOLVERHAMPTON, INGHILTERRA - 14 GIUGNO: Kalvin Phillips (Inghilterra) durante la partita del Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League tra Inghilterra e Ungheria al Molineux, il 14 giugno 2022 a Wolverhampton, Inghilterra. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

Nel febbraio 2026 il ritorno nello Yorkshire, con lo Sheffield United. Anche questa parentesi, però, è stata condizionata dagli eventi: appena tre presenze, prima di un infortunio al ginocchio che pose fine anzitempo alla sua stagione.

Ora Phillips può avere una nuova opportunità. Lo Sheffield United ha continuato a mostrare fiducia nel giocatore e nel suo profilo umano e professionale. Il nuovo prestito potrebbe offrirgli soprattutto ciò che gli è mancato negli ultimi anni: continuità, minuti e la possibilità di ritrovare gradualmente la condizione e la fiducia.