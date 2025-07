Il tecnico spagnolo ha deciso di non reintegrare in squadra i calciatori che l'anno scorso erano stati mandati in prestito

Filippo Montoli 24 luglio - 15:49

Il Psg e Luis Enrique non lasciano spazio a dubbi. Chi non rientra nei piani del club deve trovarsi una nuova squadra, e nel frattempo si allena con le giovanili. Questo è quello che è successo a sei giocatori rientrati dai rispettivi prestiti. In attesa di decidere il loro futuro, i parigini hanno scelto un approccio più cauto sul mercato, puntando sui giovani e sul rinnovo dei pilastri della squadra.

I grandi esclusi di Luis Enrique dal Psg — Dopo l'addio di Mbappé e la grande stagione dell'anno scorso, il club parigino sembra aver deciso di non voler più fare follie sul mercato. La mano di Luis Enrique si è vista la passata stagione e l'obiettivo è quello di continuare a creare le condizioni migliori per il tecnico spagnolo. Questo vuol dire far crescere i giovani e assicurarsi la permanenza delle pedine più importanti. Per questo motivo i giocatori che l'anno scorso erano stati ceduti in prestito sono stati confermati fuori dal progetto.

Tra i partenti, 6 sono giocatori di tutto rispetto e che non hanno sfigurato nelle squadre in cui hanno giocato la passata stagione. I magnifici 6 sono Kolo Muani, Marco Asensio, Milan Skriniar, Nordi Mukiele, Carlo Soler e Renato Sanches. Già diverse squadre hanno posato il proprio sguardo su alcuni di questi giocatori, i quali rappresenterebbero notevoli rinforzi per quasi tutti i club europei e non. Su Kolo Muani e Skriniar sono rispettivamente Juventus e Fenerbache a essere interessate, ovvero le squadre a cui erano stati prestati. Le richieste del Psg sono alte per la cessione a titolo definitivo ed entrambi i club stanno cercando di negoziare.

Per gli altri quattro c'è più incertezza sul futuro. Secondo il Parisien, Mourinho starebbe tentando di muoversi anche per Asensio, anche se lo spagnolo sta valutando altrove la propria destinazione. Per Soler, invece, potrebbe essere la Spagna la meta. L'allenatore del Villarreal, Marcelino, vorrebbe riabbracciare il centrocampista che lanciò ai tempi del Valencia.