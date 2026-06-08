Il Real Madrid vuole fare le cose in grande. Non che negli anni passati sia stato da meno, ma quest'anno si respira un'aria di rivoluzione. E soprattutto, di grandi acquisti. Florentino Perez è vicino alla conferma. Ed è arrivato il momento di programmare e di spendere. Il futuro si chiama Jose Mourinho: sarà il portoghese a guidare la nave e a riportare luce nel buio spagnolo. Con lui arriveranno nuovi innesti: si vocifera di un mega colpo da 150 milioni. Ma non solo affari esterni: si tratterà anche sui giocatori già in rosa. Uno di questi, Rudiger: il tedesco è ad un passo dal rinnovo fino al 2027. Il benestare lo ha dato lo stesso Mou.

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Rudiger-Real Madrid, avanti insieme fino al 2027

Anzi. Il difensore tedesco sarà ancora uno dei tasselli fondamentali della retroguardia blancosa. Mourinho si fida di lui. E Rudiger si fida di Mou. Il tecnico portoghese ha costruito una carriera con giocatori pronti a tutto per lui e per la squadra: e l'exè uno di quelli. Sono stati mesi difficili, tra malumori con i tifosi e dichiarazioni spiacevoli nei confronti della squadra e di. Ma il passato rimane tale. E ora è tempo di pensare al futuro. Un futuro che vede ancora Rudiger e il Real Madrid andare avanti insieme. Come riporta Fabrizio Romano, ci sarà il rinnovo per un altro anno:

BARCELLONA, SPAGNA - 3 MAGGIO: Antonio Rudiger del Real Madrid reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports tra RCD Espanyol de Barcelona e Real Madrid CF allo stadio RCDE il 3 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Pedro Salado/Getty Images)

Poi, le strade si separeranno. Intanto, però, c'è ancora tanto da giocare. E da vincere. Rudiger formerà il duo di difesa insieme al giovane Hujsen, giocatore che Mou ha già avuto il piacere di allenare a Roma. Il portoghese vuole riportare il Real Madrid sul tetto d'Europa. Per farlo avrà bisogno dei migliori. Il mercato darà tanto in questo senso. Ma già la rosa può contare su elementi importanti. Sembra tutto pronto per la nuova era del Real Madrid. E fino al 2027, farà parte anche Rudiger.

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