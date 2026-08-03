La ricerca dell'ala sinistra resta la priorità in casa Roma. I nomi sul tavolo non mancano. La concretezza, però, ancora sì. Ad oggi, infatti, Gasperini aspetta ancora quel giocatore in grado di alzare il livello della squadra. Prima Summerville. Poi Nusa. Ma nelle ultime ore è emerso anche un retroscena dal Brasile. La Roma aveva provato a inserirsi per Kevin, ex talento del Palmeiras oggi al Fulham. Un tentativo importante. Il club giallorosso aveva messo sul tavolo 50 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Una cifra che però non ha convinto gli inglesi. Il Fulham ha detto no. Kevin resta un obiettivo fuori portata e la Roma deve continuare la sua ricerca.

Kevin-Roma, il colpo non si fa: il Fulham vuole di più

Come riporta GeGlobo, la Roma ha presentato un'offerta da 50 milioni di euro per Kevin. Il brasiliano, arrivato al Fulham dopo l'esperienza allo Shakhtar Donetsk, era stato individuato come una possibile alternativa per la fascia sinistra. Un profilo che aveva attirato l'attenzione di Gasperini e della dirigenza giallorossa, alla ricerca di un giocatore capace di creare superiorità e incidere nell'uno contro uno. D'Amico si è mosso sottotraccia. Il tentativo della Roma era concreto, con una proposta importante tra parte fissa e bonus. Ma non è bastato. Il Fulham ha infatti respinto l'offerta, ritenendo la cifra ancora lontana dalle proprie aspettative.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 1 FEBBRAIO: Kevin del Fulham esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester United e Fulham all'Old Trafford, il 1° febbraio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

Il motivo è chiaro: il club inglese crede che Kevin possa aumentare ulteriormente il suo valore. Arrivato un anno fa dallo Shakhtar per 45 milioni di euro, il brasiliano è riuscito a imporsi in Premier League e ora il Fulham non sembra intenzionato a lasciarlo partire facilmente. La Roma, quindi, deve cambiare strada. Kevin non sarà l'ala richiesta da Gasperini. La ricerca continua e la priorità resta Nusa del Lipsia. Il talento norvegese è il profilo su cui il club giallorosso sta concentrando maggiormente i propri sforzi. Le prossime ore possono essere decisive. D'Amico continua a lavorare, alla ricerca dell'esterno giusto da regalare a Gasperini.