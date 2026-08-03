Il Borussia Dortmund ha ufficializzato l'acquisto di Konstantinos Karetsas, centrocampista offensivo della nazionale greca. Il classe 2008, appena 18enne, ha firmato un contratto quinquennale con il club tedesco fino al 30 giugno 2031, lasciando il Genk dopo una sola stagione da protagonista.

Karetsas, dal mirino del Milan all'approdo al Borussia Dortmund

A colpire maggiormente è la portata economica dell'operazione. Secondo le cifre circolate nelle ultime ore, il trasferimento supera i, una valutazione particolarmente elevata per un calciatore che ha appena compiuto 18 anni e che entra così nella ristretta cerchia dei talenti più costosi della sua generazione.

Il Borussia Dortmund, da sempre attento ai giovani prospetti, ha deciso di investire una cifra importante per assicurarsi il talento greco, confermando la fiducia riposta nel suo potenziale e nella possibilità di farlo crescere ulteriormente in Bundesliga.

Karetsas arriva dal KRC Genk, dove nell'ultima stagione ha collezionato 34 presenze nella Jupiler Pro League, mettendo a referto 11 assist. Anche in Europa ha trovato spazio con continuità: nel percorso del club belga fino agli ottavi di finale di Europa League è sceso in campo 11 volte, realizzando 2 gol e fornendo 5 assist.

🗯️ Lars Ricken über Kosta Karetsas: „Mit Kos gewinnen wir einen Spieler für Borussia Dortmund, der mit gerade einmal 18 Jahren schon enorme Fähigkeiten besitzt. Wir freuen uns, dass wir ihn für unseren Weg begeistern konnten."



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Le sue prestazioni gli hanno aperto anche le porte della nazionale maggiore della Grecia. L'esordio è arrivato nel marzo 2025 e da allora ha disputato 10 partite, segnando 3 reti e servendo un assist. Il direttore generale per l'area sportiva del Borussia Dortmund, Lars Ricken, ha accolto così il nuovo acquisto: "Con Kos acquisiamo un giocatore che, a soli 18 anni, possiede già qualità importanti. Siamo felici che abbia scelto il nostro progetto e, fin dal primo incontro, abbiamo percepito il suo entusiasmo nel voler vestire la maglia del Borussia Dortmund".

Grande entusiasmo anche nelle prime parole di Karetsas da giocatore giallonero: "Il Borussia Dortmund è un club speciale e sono incredibilmente orgoglioso di poter indossare questa maglia. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni e di giocare davanti ai nostri tifosi in uno stadio così straordinario. Voglio dare il mio contributo per raggiungere grandi risultati insieme".