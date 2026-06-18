La sfida fra le big della Turchia non termina mai, in nessun momento dell'anno. Neppure quando gioca la nazionale durante i Mondiali si è al riparo dai continui movimenti di Galatasaray e Fenerbahçe per dominare e umiliare l'altro club in vista della stagione successiva. Il duello durante l'annata 2025-25 è stato vinto senza troppe fatiche dai giallorossi di Osimhen. Il Fener era allenato da Domenico Tedesco, esonerato a campionato quasi concluso e ora impegnato sulla panchina del Bologna. I tifosi del club gialloblù hanno avuto un anno privo di soddisfazione, considerando che anche l'esperienza in Europa non è proseguita come desiderato. In bacheca è giunta solo la Supercoppa di Turchia, ma non è considerata abbastanza, soprattutto contando il digiuno da scudetto che prosegue dal 2013-14. Nelle ultime 5 stagioni sono arrivati solo secondi posti e la piazza inizia ad essere stufa di questi risultati inconcludenti.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Il nuovo allenatore del Fenerbahçe sarà İsmail Kartal

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 4 FEBBRAIO: Jorge Jesus, allenatore dell'Al-Hilal SFC, e Ismail Kartal, allenatore del Persepolis, si stringono la mano durante la partita di AFC Champions League Elite tra Al-Hilal e Persepolis alla Kingdom Arena il 4 febbraio 2025 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Il club turco sta vivendo una fase di rinnovamento dovuta alle ultime elezioni presidenziali. Hakan Safi è stato sconfitto da Yunus Aydin dopo una campagna in pompa magna, in cui aveva annunciato gli acquisti di Greenwood e Calhanoglu. Dati gli addii di Mourinho e Tedesco durante l'anno, il Fener ha così dovuto andare alla ricerca di un nuovo tecnico per la stagione successiva.

Yunus Aydin e la dirigenza gialloblù hanno così deciso di puntare su İsmail Kartal, 65enne già passato da Istanbul. L'allenatore turco infatti ha allenato molti club in patria, ma in particolar modo è rimasto legato al Fenerbahçe, considerando anche il suo passato da giocatore. Con il Fener, il neotecnico ha giocato per 10 anni dal 1983 al 1993. Sulla panchina invece, İsmail Kartal ha prima assaporato il club dalle giovanili (1996-97, 2003-2004) e dal ruolo di vice (1997-99, 2010-14). In seguito, la dirigenza ha deciso di dargli una chance da primo allenatore nel 2014-15 e successivamente nel tra il 2022 e il 2024. Con i gialloblù ha vinto solo 1 Supercoppa nazionale nel 2014.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365