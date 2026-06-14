L'Australia regala una delle prime sorprese di questo Mondiale 2026. La nazionale oceanica ha strappato 3 punti fondamentali contro un avversario nettamente più forte sulla carta. Grazie a questa vittoria, l'Australia si porta in un'ottima posizione per avanzare almeno ai sedicesimi. Infatti, con la nuova espansione, questo risultato permette di avere un grande vantaggio, eventualmente presentandosi nelle migliori terze. La prestazione dei socceroos ha sorpreso una Turchia molto deludente. La squadra di Vincenzo Montella non ha saputo contenere le pericolse transizione offensive degli australiani, che li hanno così puniti con Irankunda, gioiello 2006 proveniente dalle giovanili del Bayern Monaco. Il raddoppio invece è stato siglato da Conor Metcalfe, ponendo fine alle speranza di rimonta dei turchi. Se la squadra di Tony Popovic ha conquistato il primo incontro del girone, gran parte del merito va al portiere Patrick Beach, 22enne in forze al Melbourne City.

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L'esordio da urlo di Patrick Beach

AUCKLAND, NUOVA ZELANDA - 2 MAGGIO: Patrick Beach del Melbourne City FC reagisce mentre Daniel Hall e Logan Rogerson dell'Auckland FC festeggiano la vittoria nella finale di eliminazione della A-League maschile tra Auckland FC e Melbourne City al Go Media Stadium, il 2 maggio 2026, ad Auckland, Nuova Zelanda. (Foto di Hannah Peters/Getty Images)

Tony Popovic ha deciso di affrontare la sfida Mondiale con un cambio molto importante nella formazione. A sorpresa, il tecnico dei socceroos non ha puntato su Mathew Ryan, estremo difensore esperto del Levante. Il 34enne ha avuto una buona carriera in giro per l'Europa, giocando per club importanti come Valencia, Brighton, Arsenal, Real Sociedad, Roma e Lens. L'ultima stagione l'ha passata da titolare tra i pali del Levante, per potersi conquistare un pass per la Coppa del Mondo. Tuttavia, nonostante abbia aiutato il club a salvarsi in Liga, il portiere dei Mondiali 2014, 2018 e 2022 non ha iniziato questo torneo da titolare.

🇦🇺💥 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗖𝗞 𝗕𝗘𝗔𝗖𝗛 (𝟮𝟮) vs Turkey:



• CLEAN SHEET

• 8 Saves

• 1.54 Goals Prevented

• 3 Saves from Inside the Box

• 12 Recoveries



𝗣𝗛𝗘𝗡𝗢𝗠𝗘𝗡𝗔𝗟 👏 pic.twitter.com/Jb6vxcnpdD — Rising Stars XI (@RisingStarXI) June 14, 2026

Popovic ha quindi puntato sulla gioventù di Patrick Beach. Il 22enne ha risposto presente compiendo ben 8 parate. Secondo l'app Sofascore, il portiere dell'Australia avrebbe prevenuto 1.46 gol con 3 parate dentro l'area. Il grosso numero di salvataggi effettuati è a tutti gli effetti un record per la nazionale oceanica. Mai nessun estremo difensore ha avuto una prestazione così dominante e incisiva nella storia dell'Australia.

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