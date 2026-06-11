La stagione del Torino si è conclusa mestamente, come le sue annate da qualche anno a questa parte. Tuttavia, quest'anno si ha avuto il sentore di pericolo retrocessione ad un certo punto e qualcosa è cambiato nell'organigramma granata. Prima c'è stato l'addio del DS Davide Vagnati a dicembre, con l'arrivo, anzi il ritorno di Gianluca Petrachi. Poi, il 23 febbraio si è deciso di esonerare Marco Baroni, complice le molte sconfitte raccolte dal tecnico ex Lazio. Con l'ingaggio di Roberto D'Aversa la situazione è migliorata e con 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, i granata hanno raggiunto una salvezza tranquilla e il dodicesimo posto. Al tecnico nato a Stoccarda non è stato rinnovato il contratto, avendo in pugno uno degli allenatori più interessanti del panorama calcistico italiano: Ignazio Abate. Tuttavia, nell'altalenante stagione del Toro c'è stato un giocatore che ha sempre convinto: Giovanni Simeone.

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Giovanni Simeone vicino all'addio

TORINO, ITALIA - 24 MAGGIO: Giovanni Simeone del Torino FC festeggia un gol di Che Adams del Torino FC durante la partita di Serie A tra Torino FC e Juventus FC allo Stadio Olimpico Grande Torino il 24 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Il figlio del Cholo ormai gioca da anni in Serie A. Nel 2016-17 infatti il Genoa lo compra dal Banfield e alla prima stagione mette a segno già 12 reti. In seguito arrivano Fiorentina (22 gol in 80 partite), Cagliari (18 in 72) e l'Hellas Verona di Tudor con cui esplode e firma 17 marcature che gli permettono di arrivare al Napoli e vincere 2 scudetti storici. Infine, la sua ultima tappa in Italia è avvenuta col Torino. In questa stagione Giovanni Simeone è arrivato in doppia cifra con 11 gol, ma il suo desiderio non è più quello di continuare in Serie A.

‼️ Il @RiverPlate ha offerto €9M per Giovanni #Simeone, ma il @TorinoFC_1906 considera l'offerta insufficiente. Il presidente #Cairo, nell'incontro che avrà entro la prossima settimana con l'attaccante, presserà per convincerlo a restare al #Torino ma in ogni caso chiede almeno… https://t.co/8shBFe8QJ4 pic.twitter.com/2eX0lLvqk5 — Toro Goal (@ToroGoal) June 10, 2026

Secondo quanto riportato dalla rivista argentina TYCSports, ci sarebbe un grande interesse reciproco fra Simeone e il River Plate. Dopo i colpi Otamendi e Arambarri, il club argentino vuole costruire una rosa degna per il tecnico Eduardo Coudet. La prima offerta inviata ai rappresentanti del Torino è di 9 milioni di euro. Tuttavia, i granata chiedono almeno 6 milioni in più per lasciar partire il Cholito. La forte volontà del calciatore di tornare nel club dove ha esordito, sarà dunque la chiave della trattativa.

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