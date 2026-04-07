Il calciatore inglese giocherà per i mancuniani per un'altra stagione ed è presente anche l'opzione per un rinnovo automatico fino al 2028

Jacopo del Monaco 7 aprile - 12:18

Il difensore centrale Harry Maguire, almeno per un'altra stagione, non lascerà la Premier League ed il Manchester United. Il calciatore, infatti, ha rinnovato il proprio contratto con i Red Devils fino al prossimo anno. Nonostante le diverse critiche ricevute per alcune prestazioni negative, lo United continua a dargli fiducia visto che si parla di uno dei titolari della squadra nonché un calciatore che è nel giro della Nazionale Inglese. Oltre al portare al termine quest'annata nel migliore dei modi con la maglia dei Red Devils, Maguire punta anche alla convocazione per il Mondiale che avrà inizio nel mese di giugno.

Maguire ha rinnovato il contratto col Manchester United: il comunicato e le dichiarazioni del giocatore — Negli ultimi minuti, i Red Devils hanno annunciato che il difensore centrale ex Leicester City ha rinnovato il contratto fino al prossimo anno, ovvero il 2027. Nel contratto è presente anche un'opzione che potrebbe al rinnovo automatico per un'altra stagione. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale dello United:

"Harry Maguire ha firmato un nuovo contratto che prolungherà la sua permanenza al Manchester United fino a giugno 2027, con un'opzione per un ulteriore anno. Il difensore centrale ha collezionato 266 presenze e ha vinto la Carabao Cup e la Emirates FA Cup da quando è entrato a far parte del club nel 2019".

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Nel medesimo comunicato sono presenti anche le dichiarazioni del calciatore della Nazionale Inglese, il quale ha espresso la sua felicità per la firma sul nuovo contratto. Le parole del numero 5 dei Red Devils: "Rappresentare il Manchester United è il massimo onore. È una responsabilità che rende me e la mia famiglia orgogliosi ogni singolo giorno. Sono felicissimo di prolungare la mia esperienza in questo incredibile club per almeno otto stagioni e di continuare a giocare davanti ai nostri tifosi speciali per creare insieme altri momenti indimenticabili". Poi ha aggiunto: "Si percepisce l'ambizione e il potenziale di questa squadra entusiasmante. La determinazione di tutto il club a lottare per i trofei più importanti è evidente a tutti e sono fiducioso che i nostri momenti migliori insieme debbano ancora arrivare."