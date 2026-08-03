Il Chelsea continua nel suo shopping compulsivo. L'arrivo di Valentin Barco dallo Strasburgo, club dello stesso proprietario, ha fatto salire a ben quarantatré i calciatori a disposizione di Xabi Alonso.

L'ennesimo trequartista

"El Colo", così ribattezzato in Argentina, è stato acquistato dalper una cifra superiore ai 40 milioni di euro. Il classe 2004, cresciuto nella cantera del, con cui ha esordito in prima squadra nel 2021, ritorna in Inghilterra dopo la parentesi al. Trequartista, seconda punta e all'occorrenza anche mezz'ala, Barco, nell'ultima stagione in magliaha collezionato 43 presenze e 3 gol in tutte le competizioni, che gli sono valsi la chiamata dial Mondiale, seppur visto interamente dalla panchina.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - MARCH 31: Valentin Barco dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il quinto gol della sua squadra durante la partita amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo Stadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Adesso, per il talento made in xeneize, c'è la più alta montagna da scalare, chiamata Chelsea. I Blues lo hanno prelevato dallo Strasburgo, club con cui condividono la proprietà, per più di 40 milioni di euro. Barco dovrà sgomitare per un posto in una squadra che conta ben quarantatré calciatori in rosa, migliorata con gli arrivi dei mestieranti Jordan Henderson, Danny Welbeck e il rientro dalla squalifica di Mykhailo Mudryk.

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Il comunicato del Chelsea

Ancora in vacanza dal momento che ha fatto parte della rosa dell'arrivata in finale al Mondiale,è stato annunciato con un comunicato stampa dal: "Il Chelsea FC è lieto di confermare l'acquisto dell'internazionale argentino Valentin Barco dal RC Strasbourg. Il polivalente centrocampista ha firmato un contratto fino al 2033 e si unirà al tecnico Xabi Alonso e ai suoi nuovi compagni di squadra più avanti nella pre-season. Barco, 23 anni, ha iniziato la sua carriera con il Boca Juniors in Argentina. Ha debuttato da professionista a 16 anni, dopo essere salito nei ranghi accademici, e ha vinto numerosi titoli prima di trasferirsi in Inghilterra nel 2024 per unirsi al Brighton & Hove Albion.

MAINZ, GERMANY - APRIL 09: Valentin Barco del RC Strasbourg in azione durante la partita di andata dei Quarti di Finale della UEFA Conference League 2025/26 tra 1. FSV Mainz 05 e RC Strasbourg Alsace alla Mainz Arena il 9 aprile 2026 a Mainz, Germania. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

"Durante il suo periodo sulla costa del Sussex, ha goduto di prestiti al Siviglia e al RC Strasbourg, unendosi a quest'ultima in modo permanente dopo una stagione 2024/25 in cui ha vissuto un periodo di svolta e ha contribuito a garantire il calcio europeo per lo Strasbourg. Barco ha contribuito a 12 gol in 43 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione, e la sua forma a livello di club gli è valso la convocazione nella rosa argentina per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Attualmente ha cinque presenze internazionali all'attivo.

Benvenuto a Chelsea, Valentin. Non vediamo l'ora che presto entri nel team!"