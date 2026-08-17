Spalletti accoglie il suo nuovo perno difensivo: arriva Lucumi per 20 milioni di euro
Juventus, che ritorno per Kolo Muani: McKennie pazzo di gioia
L'obiettivo difensivo dell'estate bianconera, dopo settimane di trattative, proposte rigettate e aumentate, termini d'accordo cambiati, è finalmente andato in porto. Jhon Lucumi, difensore colombiano classe 1998, arriva a titolo definitivo dal Bologna per una cifra di circa 20 milioni di euro più bonus.
Lucumi, il comunicato della Juventus"Un nuovo arrivo in casa bianconera va ad arricchire la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti: Jhon Lucumi diventa ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus e firma un accordo che lo legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2030.
Lucumi è cresciuto nelle giovanili del Deportivo Cali, facendo il suo esordio tra i professionisti a 17 anni, dimostrando da subito grande personalità e fisicità in campo. Acquistato dal Genk nel 2018, ha proseguito la sua carriera riuscendo a conquistarsi un posto da titolare e diventando uno dei migliori difensori del campionato belga.
"Dal 2022 in Italia, al Bologna, il difensore colombiano ha raccolto complessivamente 152 presenze nelle ultime quattro stagioni, facendo il suo esordio anche in Champions League - in cui ha segnato una delle due reti messe a referto negli anni con la squadra rossoblu. Arriva alla Juventus un giocatore nel pieno della maturità, pronto a dare da subito una mano alla squadra in vista dell’ormai imminente inizio della stagione: benvenuto Jhon, ci vediamo in campo!"
Caricamento post Instagram...
Un pilastro per SpallettiVoluto e inseguito dalla Juventus per tutta l'estate, Lucumi va a rinforzare un reparto che necessitava l'inserimento di un calciatore esperto, abile in marcatura e dalla comprovata solidità difensiva. Il colombiano, nei suoi quattro anni a Bologna, ha sempre giocato come perno della difesa a 4, prima con Thiago Motta e poi con Italiano, senza mai sfigurare. Nell'ultima stagione, Lucumi ha collezionato 43 partite fra campionato, Coppa Italia, Supercoppa ed Europa League, resistendo al continuo e sistematico turnover orchestrato da Italiano.
Spalletti, nel corso della tournée, ha proseguito con il 4231 che, considerando tutti gli elementi in rosa, sembra la perfetta veste tattica, anche per l'ex Genk, abituato a tale modulo sia in Nazionale che al Bologna. Lucumi dovrà essere immediatamente pronto a creare una diga insuperabile con il vero leader della Juventus, Bremer. La sua parabola sembra avere delle similitudini con quella del brasiliano, arrivato dal Torino dopo stagioni positive, ma ancora da sgrezzare fino in fondo. Ad ogni modo, 20 milioni per un difensore di 28 anni, già con esperienza da vendere in Serie A, la patria del difensivismo, è un investimento che va supportato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA