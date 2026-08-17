L'obiettivo difensivo dell'estate bianconera, dopo settimane di trattative, proposte rigettate e aumentate, termini d'accordo cambiati, è finalmente andato in porto. Jhon Lucumi, difensore colombiano classe 1998, arriva a titolo definitivo dal Bologna per una cifra di circa 20 milioni di euro più bonus.

Lucumi, il comunicato della Juventus

"Un nuovo arrivo in casa bianconera va ad arricchire la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti:diventa ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus e firma un accordo che lo legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2030.

Lucumi è cresciuto nelle giovanili del Deportivo Cali, facendo il suo esordio tra i professionisti a 17 anni, dimostrando da subito grande personalità e fisicità in campo. Acquistato dal Genk nel 2018, ha proseguito la sua carriera riuscendo a conquistarsi un posto da titolare e diventando uno dei migliori difensori del campionato belga.

PARMA, ITALY - NOVEMBER 02: Jhon Lucumi del Bologna FC festeggia la vittoria nella partita contro il Parma durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e Bologna FC 1909 allo Stadio Ennio Tardini il 2 novembre 2025 a Parma, Italia. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

"Dal 2022 in Italia, al Bologna, il difensore colombiano ha raccolto complessivamente 152 presenze nelle ultime quattro stagioni, facendo il suo esordio anche in Champions League - in cui ha segnato una delle due reti messe a referto negli anni con la squadra rossoblu. Arriva alla Juventus un giocatore nel pieno della maturità, pronto a dare da subito una mano alla squadra in vista dell’ormai imminente inizio della stagione: benvenuto Jhon, ci vediamo in campo!"

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Un pilastro per Spalletti

Voluto e inseguito dallaper tutta l'estate,va a rinforzare un reparto che necessitava l'inserimento di un calciatore esperto, abile in marcatura e dalla comprovata solidità difensiva. Il colombiano, nei suoi quattro anni a, ha sempre giocato come perno della difesa a 4, prima cone poi con, senza mai sfigurare. Nell'ultima stagione, Lucumi ha collezionato 43 partite fra campionato, Coppa Italia, Supercoppa ed Europa League, resistendo al continuo e sistematico turnover orchestrato da Italiano.

Jonathan David in uno dei suoi duelli con Lucumì in Bologna-Juventus. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Spalletti, nel corso della tournée, ha proseguito con il 4231 che, considerando tutti gli elementi in rosa, sembra la perfetta veste tattica, anche per l'ex Genk, abituato a tale modulo sia in Nazionale che al Bologna. Lucumi dovrà essere immediatamente pronto a creare una diga insuperabile con il vero leader della Juventus, Bremer. La sua parabola sembra avere delle similitudini con quella del brasiliano, arrivato dal Torino dopo stagioni positive, ma ancora da sgrezzare fino in fondo. Ad ogni modo, 20 milioni per un difensore di 28 anni, già con esperienza da vendere in Serie A, la patria del difensivismo, è un investimento che va supportato.