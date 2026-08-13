Kerim Alajbegovic racconta il suo trasferimento. A pochi giorni dal suo passaggio e debutto bianconero nella tournée estiva, il talento bosniaco ha deciso di raccontare i suoi primi giorni nell'ambiente juventino rivelando un'importante retroscena sul suo trasferimento dal Bayer Leverkusen alla Juventus.

Alajbegovic: "Complicato di no alla Juventus"

Intervistato ai microfoni di Sky Sport Insider,ha dapprima parlato del suo arrivo alla Juventus : "Molto bello. Il gruppo è meraviglioso e sono stato ben accolto da tutti. Ho legato subito con i miei compagni e loro mi hanno fatto sentire il benvenuto fin dal primo giorno. Sono molto orgoglioso di essere alla Juventus e ammetto che mi sto divertendo davvero tanto. Il trasferimento?quando a chiamarti è una squadra come la. Sono molto contento di essere un giocatore bianconero e attendo con ansia il momento di iniziare questa nuova avventura nella massima serie del calcio italiano".

PERTH, AUSTRALIA - 11 AGOSTO: Kerim Alajbegovic della Juventus durante la partita tra Juventus e Palermo all'HBF Park Stadium l'11 agosto 2026 a Perth, in Australia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Successivamente, l'ex Leverkusen ha poi raccontato il suo debutto in campo contro l'Inter: "Direi che è stata una buona partita. In particolare, nella seconda frazione abbiamo giocato bene. Dal canto mio era davvero importante debuttare con la Juventus ed è stato speciale metter addosso questa nuova maglia. Sono davvero orgoglioso di vestire i colori bianconeri e aspetto le prossime sfide".

Il ruolo di Pjanic e il rapporto con Yildiz

Nel corso dell'intervista,ha parlato del ruolo di, rimasto sempre in contatto tra Juventus e il padre di Alajbegovic, dichiarando: "Vorrei innanzitutto dire che Pjanic è stato un calciatore meraviglioso e, per il mio trasferimento, ha ricoperto un ruolo importante. Lui è sempre rimasto in contatto con la Juventus e con mio padre e credo abbia avuto una. Mi fido tanto di, così come ripongo tanta fiducia in mio padre".

Infine, il calciatore bosniaco ha speso anche importanti parole per la stella bianconera Kenan Yildiz: "Yildiz è un calciatore incredibile. Con lui, mi trovo già molto bene. Parliamo entrambi il tedesco e questo ci agevola molto nella comunicazione. Abbiamo legato subito e mi sta dando una mano a conoscere diverse cose nuove. Avere Kenan al mio fianco è davvero importante".