Ambrosini e Sergihno incontrano i tifosi al Sigma Europe 2024

In queste ore si sta tenendo un evento in quel di Malta dove i tifosi del Milan sono veri protagonisti. Alcune leggende rossonere, infatti, stanno prendendo parte al SiGMA Europe 2024 , con alcuni campioni che hanno vinto la Champions League: Serginho, Ambrosini ma anche Ronaldinho , tutti presenti per incontrare i tifosi con Boomerang Partners, leader nel settore del marketing affiliato e partner proprio del Milan.

Per i presenti la possibilità di avere una sessione di autografi, fotografie e ricordo da portare con sè con gli ex campioni della Champions e della Serie A. Oltre a questo anche l'occasione - attraverso un'estrazione - di avere in omaggio biglietti per le prossime partite dell'AC Milan. Un incontro unico che ha visto un gran numero di tifosi rossoneri entusiasti di poter incontrare questi personaggi che hanno fatto la storia del club.