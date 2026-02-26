derbyderbyderby curiosita Bologna-Brann 1-0, statistiche europee: ordinaria amministrazione per Italiano

Europa League

Bologna-Brann 1-0, statistiche europee: ordinaria amministrazione per Italiano

Bologna-Brann 1-0, statistiche europee: ordinaria amministrazione per Italiano - immagine 1
Vince, gestisce e convince la squadra rossoblu che trionfa tra le mura casalinghe senza rischiare e passa il turno
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Bologna completa l’opera e stacca il pass per il turno successivo battendo il Brann 1-0 anche al ritorno. Dopo il successo dell’andata, ai rossoblù è bastata la rete di Joao Mario al 56’ per chiudere definitivamente i conti. Una qualificazione costruita con pazienza, controllo e numeri che raccontano una superiorità piuttosto chiara.

Bologna-Brann 1-0, statistiche europee: ordinaria amministrazione per Italiano- immagine 2
Vincenzo Italiano, Bologna (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

xG e grandi occasioni

—  

Il dato dei goal attesi (xG) fotografa bene l’andamento del match: 1.23 per il Bologna contro 0.51 per il Brann. I rossoblù hanno prodotto di più e soprattutto meglio, concedendo pochissimo agli avversari.

Le grandi occasioni sono state una per parte, ma la differenza sta nella qualità complessiva delle situazioni create e nella gestione dei momenti chiave.

Tiri totali e parate

—  

Il Bologna chiude con 16 tiri totali contro 7, quasi il doppio rispetto al Brann.

Anche nei tiri in porta il divario è evidente: 5 per il Bologna, 3 per il Brann. Una pressione costante che ha costretto il portiere ospite a 4 parate, contro le 2 dell’estremo difensore rossoblù. Numeri che raccontano una gara controllata, senza assalti disordinati ma con continuità. Si è trattato più di un'ordinaria amministrazione per i giocatori del Bologna, che hanno gestito sapientemente il gol di vantaggio dell'andata, colpendo nel momento giusto e sfruttando anche la superiorità numerica.

Bologna-Brann 1-0, statistiche europee: ordinaria amministrazione per Italiano- immagine 3
Bologna (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Possesso palla, passaggi e contrasti

—  

Il dominio si vede soprattutto nel possesso palla: 61% per il Bologna contro 39%. Una gestione del ritmo lucida, supportata anche dai 444 passaggi completati contro i 303 degli avversari. Curioso il dato dei contrasti, dove il Brann prevale (30 contro 18): segnale di una squadra costretta spesso a rincorrere e a difendersi.

Calci d’angolo e calci di punizione

—  

Netto anche il divario nei calci d’angolo: 13 per il Bologna, appena 1 per il Brann. Una statistica che evidenzia la costante presenza offensiva dei rossoblù nella metà campo avversaria. Più falli e più calci di punizione per il Brann (15 contro 9), mentre sul piano disciplinare il Bologna chiude con 3 ammonizioni contro 1.

Alla fine decide la zampata di Joao Mario, ma la qualificazione nasce dal controllo, dalla gestione e dalla capacità di non concedere quasi nulla. Il Bologna non ha avuto bisogno di colpi di scena al cardiopalma come le altre italiane che si sono complicate i piani da sole: adesso il percorso in Europa League può proseguire.

Leggi anche
Fiorentina-Jagiellonia 2-4: Vanoli rischia grosso, le statistiche della gara
Ululati razzisti contro Mbappé: il PM chiede un anno e oltre 2.000 euro di multa per il tifoso

© RIPRODUZIONE RISERVATA