Calciomercato, altra avventura per Pagliuca jr: è in arrivo alla Virtus Verona

Pagliuca, un giovane di talento con radici importanti

Nato il 25 aprile 2002, Mattia Pagliuca è cresciuto nel settore giovanile del Bologna, una delle piazze storiche del calcio italiano. Il suo esordio in Serie A è avvenuto il 13 dicembre 2020, quando, a soli 18 anni, ha fatto il suo debutto con la maglia rossoblù in una partita contro la Roma. Un inizio che ha messo in luce le sue potenzialità e gli ha aperto le porte del calcio professionistico. Nel corso delle ultime due stagioni, Pagliuca ha maturato esperienza in Serie C, vestendo le maglie di Imolese, Alessandria e Brindisi, con un totale di 39 presenze in competizioni ufficiali. Questa esperienza gli ha permesso di crescere e di misurarsi con il calcio dei grandi, un percorso che ora prosegue con la Virtus Verona, pronta a scommettere sul suo talento.