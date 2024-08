Dele Alli ricorre a Naruto per offrirsi sul mercato: “Nessuno è perfetto”

Il mercato dei trasferimenti è ancora in pieno svolgimento e le squadre stanno mettendo a punto i rispettivi organici, ma ci sono anche giocatori che cercano una nuova destinazione dopo aver lasciato i loro ex club. È il caso di Dele Alli.

L'inglese ha terminato il suo contratto con l'Everton lo scorso giugno. Ma non gioca una partita dal 26 febbraio 2023, quando si trovava al Besiktas, dove era in prestito, nel campionato turco. Il playmaker ha attraversato un periodo difficile con problemi personali, uno stiramento all'inguine e una serie di altri infortuni.

Il suo periodo con le "Aquile Nere" non è stato molto soddisfacente, poiché ha giocato solo 15 gare e ha segnato 3 gol. Infatti, i turchi lo mandarono in tribuna a causa del suo carattere controverso. E come se non bastasse, dovette sottoporsi a un intervento chirurgico, dicendo così addio alla maglia bianconera.