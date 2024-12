Come riferito da EFE , una ciocca di capelli di Diego Armando Maradona e la maglietta di Ronaldo Il Fenomeno della finale della Coppa del Mondo del 1998 sono rimasti senza acquirenti durante un'asta svolta a Parigi . Un sacrilegio per gli appassionati del pallone, sembra assurdo ma è ciò che è accaduto.

Durante lasta, che si è svolta a Parigi domenica scorsa, sono stati venduti oggetti per un totale di 400.000 euro, con acquirenti di 17 nazionalità diverse. L'82% dei 212 oggetti del mondo dello sport all'asta è stato venduto, tranne la ciocca di capelli di Maradona e la maglietta di Ronaldo indossata nella finale del Mondiale '98.

Gli oggetti potrebbero essere venduti nel corso di successive aste. Se così non fosse, la ciocca di capelli di Maradona tornerà indietro al suo proprietario, ovvero Stefano Ceci . Amico di Diego, Ceci nel 2018 a Dubai era entrato in possesso della ciocca di capelli del compianto campione argentino.

Ma, allora, quali sono stati gli oggetti più costosi che sono stati venduti all'asta? Tra questi c'è la cintura di campione del mondo del 1996 del pugile Evander Holyfield. All'MGM Grand Garden Arena di Paradise (Nevada) il 9 novembre 1996 aveva vinto contro Mike Tyson per KO tecnico all'undicesimo round. La cintura è stata venduta per 78.000 euro. La maglia dell'Inghilterra indossata da Bobby Moore al Mondiale del 1970 è stata venduta per 30.000 euro, mentre la racchetta di Roger Federer della finale di Wimbledon del 2005 è stata acquistata ad una cifra poco inferiore ai 23.000 euro.