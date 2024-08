Paralimpiadi, Klopp a Parigi: tifa per il suo amico Czyz

Il tecnico tedesco dopo il relax e il riposo al mare, si trova a Parigi. Altra vacanza? Nemmeno per sogno. E' in Francia per fare il tifo per un suo caro amico e per seguire da vicino i Giochi paralimpici.

Emanuele Giacometti Redattore 29 agosto 2024 (modifica il 29 agosto 2024 | 16:09)

Dopo nove anni di Liverpool Jurgen Klopp si è preso una pausa. Almeno per il momento, perchè potrebbe far capolino da un momento all'altro qualche big che non vede l'ora di offrirgli la panchina, anche a stagione in corso. Nel frattempo quindi, il tedesco, che aveva confessato di volersi prendere un anno sabbatico, si gode la sua libertà, stando però sempre molto attento a quello che accade nel mondo del calcio. Butterà un occhio alle sue ex squadre Liverpool e Borussia Dortmund, senza dimenticare l'immenso panorama di partite di tutti i campionati europei, coppe comprese.

Klopp, dopo le Baleari ecco un'altra tappa: Parigi — Jurgen Klopp, dopo le vacanze alle Baleari, ha colto l'occasione per rilassarsi in giro per il mondo. Non dimentica gli amici, in particolare quelli più stretti, con i media tedeschi che lo hanno pizzicato a Parigi. Proprio nella capitale francese, dove oggi prendono il via le Paralimpiadi.

Klopp sotto la Tour Eiffel — L'esperto e vincente allenatore insomma è a Parigi. In vacanza? Nemmeno per sogno. E' vero che si sta godendo il suo tempo libero e si sta rilassando, ma il motivo della visita è un altro. E' in Francia per tifare Wojtek Czyz, un suo caro amico che partecipa alle Paralimpiadi, praticando il Badminton. Czyz era un aspirante calciatore, che si è fatto amputare la gamba sinistra dopo essersi rotto il ginocchio in una collisione con un portiere. Insomma Klopp non dimentica gli amici, farà il tifo dagli spalti e magari... porterà fortuna...