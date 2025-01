Scandalo in Argentina, giocatrici di basket riprese nello spogliatoio

Riprese nello spogliatoio mentre si cambiavano, scatta la denuncia da parte delle giocatrici di El Talar, squadra di Buenos che ha conquistato da poco il massimo campionato di basket femminile in Argentina

Sergio Pace Redattore 29 gennaio - 13:31

Uno scandalo ha travolto il basket femminile in Argentina negli ultimi giorni. Le giocatrici di El Talar, squadra che ha vinto il massimo campionato di basket argentino solo un paio di settimane fa, dovevano disputare una partita contro il Náutico Sportivo Avellaneda, a Rosario, valevole per il torneo Clausura. Il match, però, non è mai iniziato. La squadra campione in carica ha infatti deciso di non presentarsi. Dietro questa decisione uno scandalo inquietante, con un episodio di molestie accaduto all'interno della struttura del Club Náutico Avellaneda.

La denuncia delle giocatrici di El Talar — Prima della partita contro il Club Náutico Avellaneda, le giocatrici di El Talar hanno vissuto un momento particolarmente spiacevole negli spogliatoi. Le ragazze della squadra campione in carica erano pronte per scendere in campo. Dovevano solo cambiarsi nello spogliatoio. In quel frangente è accaduto uno spiacevole episodio di molestie.

Le giocatrici di El Talar, infatti, si sono accorte che dalla parete divisoria dello spogliatoio è spuntata una mano con un cellulare. Il soggetto in questione stava riprendendo le giocatrici con il suo telefono. Da qui è partita subito la denuncia, con le giocatrici di El Talar che hanno deciso di non presentarsi. Alcune ore dopo El Talar ha emanato un comunicato ufficiale per far luce sull'episodio e spiegare quanto accaduto all'interno della struttura a Rosario: "Abbiamo visto un braccio che teneva un cellulare nero oltre il muro che divide lo spogliatoio maschile da quello femminile. Questo puntava verso le docce e gli spogliatoi, dove si trovavano le 12 giocatrici.

Abbiamo immediatamente informato i nostri funzionari. Abbiamo fatto lo stesso con le autorità del Club Náutico Avellaneda, che ci hanno messo a disposizione le telecamere del club dalle quali si vedeva un uomo dall'atteggiamento sospetto entrare e uscire dallo spogliatoio.

Nel comunicato diffuso dal club di Buenos Aires si aggiunge: "Le autorità di El Talar hanno presentato la relativa denuncia in tribunale. Ripudiamo fortemente quanto accaduto, per cui le giocatrici, accompagnati dal nostro staff, hanno deciso di non giocare la partita corrispondente alla data in cui abbiamo officiato come visitatori, considerandolo un atto intollerante che viola la privacy di ciascuno dei membri di questa squadra".

Indagini in corso — Sebbene le indagini siano ancora in corso, si sospetta che il soggetto sia un minore socio del Club Náutico Avellaneda. Non è il primo scandalo che vede coinvolto il Club Náutico Sportivo Avellaneda. Il presidente, Pablo Creolani è stato denunciato nel 2021 da un'insegnante di zumba per violenza verbale e di genere e licenziamento arbitrario.

In quell'occasione venne data ragione alla querelante da parte del giudice incaricato del caso, Patricia Otegui. Il club di Avellaneda venne dunque obbligato a implementare un protocollo di formazione sulla violenza contro le donne.