Spagna, Mikel Oyarzabal è sempre più lo specialista delle finali...

La Spagna è quattro volte campione d'Europa. I gol di Nico Williams e Mikel Oyarzabal hanno regalato alla "Roja" il quarto titolo continentale della sua storia, in una finale in cui ha battuto l'Inghilterra nell'ultimo tratto della partita.

Spagna, Oyarzabal decisivo nelle finali

L'artefice è stato l'attaccante della Real Sociedad, un giocatore abituato ad apparire nei momenti più importanti. Infatti, quello agli Europei non è il primo gol in una finale.

Mikel Oyarzabal batte Jordan Pickford (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Oyarzabal è diventato uno specialista delle finali. Con la gara con l'Inghilterra, ha segnato un gol in quattro finali, tre delle quali con la Nazionale spagnola.

L'idillio di Oyarzabal con gli ultimi atti è iniziato all'Europeo Under 21 del 2019, proprio l'unico in cui non ha segnato. Quel giorno, con Luis De la Fuente come allenatore, ha fornito l'assist a un altro compagno di squadra campione d'Europa, Fabián. In quella finale c'erano anche Dani Olmo, Mikel Merino e Unai Simón.

Le quattro finali di Oyarzabal

La prima delle quattro finali in cui ha segnato è stata la Copa del Rey 2020, disputata nel 2021. Quel giorno, Mikel Oyarzabal regalò il titolo alla Real Sociedad dal dischetto.

Mesi dopo arrivò la seconda finale, la prima con una sconfitta. La Spagna di Luis De la Fuente avrebbe giocato di nuovo la finale dei Giochi Olimpici contro il Brasile.

Mikel Oyarzabal alle Olimpiadi (Photo by Francois Nel/Getty Images)

Anche se l'oro andò alla Seleção, Oyarzabal segnò l'unico gol per la "Roja" Under 23.

Nello stesso anno 2021, Oyarzabal ha giocato tre finali. Il 10 ottobre ha affrontato la Francia in Nations League in un match segnato dall'arbitraggio. Il controverso gol di Mbappé ha deciso una partita in cui la Spagna è passata in vantaggio grazie alla marcatura di Mikel Oyarzabal.

Mikel Oyarzabal col trofeo dell'Europeo (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

L'ultima finale è la più recente e quella che rimarrà nella memoria di tutti i tifosi. Il gol, all'86', che ha regalato alla Spagna il quarto Europeo della sua storia. Il gol di un'intera generazione.