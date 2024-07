Dorgu, si scatena il derby londinese e Corvino si frega le mani

Si prospetta un duello di mercato tra le due squadre londinesi. Il Lecce aspetta proposte ed ha già fatto il prezzo al suo gioiello

Giuseppe Martorana 25 luglio 2024 (modifica il 25 luglio 2024 | 13:32)

La sessione di calciomercato estivo che stiamo vivendo potrebbe presto essere teatro di un infuocato derby londinese, non sul campo, ma nei meandri delle trattative. Patrick Dorgu, giovane talento danese del Lecce, è infatti il protagonista di una sfida che potrebbe coinvolgere due delle big di Premier: Chelsea ed Arsenal. Entrambi i club hanno infatti manifestato interesse per il classe 2004, ma fino ad ora non sono arrivate proposte concrete al club salentino.

Chelsea ed Arsenal, è derby per Dorgu del Lecce — La situazione potrebbe presto cambiare però. Le due squadre di Londra, infatti, stanno esplorando con attenzione le possibilità di acquistare il promettente terzino che nell'ultima stagione ha totalizzato 32 presenze e due reti in Serie A. La risposta del Lecce è chiara: per meno di 30 milioni di euro, Dorgu non si muove. Un prezzo che, sebbene alto, rispecchia le potenzialità del giovane calciatore e le normali dinamiche del mercato inglese, dove i club sono notoriamente disposti ad investire cifre importanti per giovani di talento, che poi diventano dei veri e propri asset nel futuro. Con il Chelsea e l'Arsenal pronti a contendersi Dorgu, il Lecce si frega le mani. Il club salentino, infatti, potrebbe trovarsi nella posizione ideale per ottenere una cifra che addirittura superi le aspettative iniziali.

Dorgu in uscita: ennesima plusvalenza di Corvino? — La cessione di Dorgu per almeno 30 milioni di euro, potrebbe essere l'ennesima super operazione del ds del Lecce Pantaleo Corvino. L'ex dirigente della Fiorentina, infatti, pagò al Nordsjaelland per il giovane danese, nell'estate del 2022, solo 200.000 euro. E non è la sola straordinaria plusvalenza del club pugliese. Da considerare anche la cessione di Morten Hjulmand allo Sporting Lisbona per circa 20 milioni di euro nella scorsa estate (il giocatore fu pagato da 170.000 euro nel 2021, quando militava nell'Admira Wacker) e quella di Marin Pongracic, che il Lecce ha appena ceduto alla Fiorentina per 13 milioni di euro e che Corvino, nell'estate del 2022, pagò poco meno di 1,6 milioni di euro al Borussia Dortmund.