Hermoso a parametro zero: sarà derby tra Milan ed Inter?

Il difensore appena svincolatosi dall'Atletico Madrid è pronto a sbvarcare a Milano, ma con quale maglia? Sarà nerazurra o rossonera?

Giuseppe Martorana 9 agosto - 18:24

Dopo l'arrivo di Strahinja Pavlović dal Salisburgo per 20 milioni di euro, il Milan non sembra voler fermarsi e punta ora a rinforzare ulteriormente la propria difesa. La novità sta nell'interesse per Mario Hermoso, difensore spagnolo attualmente svincolato dopo cinque stagioni con l'Atlético Madrid.

Mario Hermoso, un obiettivo comune tra le due milanesi — Mario Hermoso, reduce da un'importante esperienza con i Colchoneros, è finito nel mirino di entrambe le squadre milanesi. L'ex difensore dell'Atlético Madrid sembra essere al centro di un vero e proprio derby di mercato tra Milan ed Inter. Entrambe le squadre vedono in lui un rinforzo ideale per i rispettivi reparti difensivi e sono pronte a contendersi il suo ingaggio. Il Milan, sta cercando di ampliare le opzioni difensive per affrontare al meglio una stagione che si preannuncia intensa. L'acquisto di Hermoso permetterebbe a Fonseca di variare il modulo e di avere una maggiore flessibilità tattica. Il difensore spagnolo, noto per la sua abilità sia in fase di copertura che in impostazione, rappresenterebbe un'opzione preziosa per i rossoneri. Dall'altra parte, l'Inter, dopo essersi aggiudicata Marcus Thuram nella scorsa sessione di mercato, non vuole lasciare campo libero ai rivali cittadini neanche in questa occasione. I nerazzurri sono alla ricerca di un profilo esperto per rinforzare la difesa e Mario Hermoso, con la sua esperienza internazionale e le sue qualità, si adatterebbe perfettamente alle esigenze di Simone Inzaghi.

Incontri decisivi a Milano: L’entourage di Hermoso in città — La situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, con l'entourage di Hermoso atteso a Milano per incontrare sia i dirigenti del Milan che quelli dell'Inter. Gli incontri sono stati già programmati e potrebbero risultare decisivi per il futuro del difensore spagnolo. Con i contatti già avviati da tempo, il Milan spera di poter concludere l'affare in tempi brevi, ma l'Inter non sembra intenzionata a mollare. Le prossime ore saranno cruciali per definire il destino di Hermoso e per capire quale delle due milanesi riuscirà a spuntarla in questa avvincente sfida di mercato.