Camminerò insieme a te: Roma, la sciarpa del derby presa d’assalto dai tifosi

“Camminerò insieme a te” è la frase scelta dai tifosi romanisti sull’app di Socios per accompagnare la squadra giallorossa al derby e per la sciarpa speciale prodotta per l’occasione

Redazione DDD

Grazie alla grande passione del tifo giallorosso, dopo neanche un giorno, la sciarpa "Camminerò insieme a te" è andata esaurita online. Ma la si può ancora trovare negli AS Roma Store di via del Corso, piazza Colonna, via Ottaviano, CC Maximo e CC Porta di Roma.

Giovedì e nel giorno del Derby i tifosi romanisti potranno acquistare la sciarpa anche nello Store di viale delle Olimpiadi e nel punto vendita di La Magica Land.