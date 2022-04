Campo Roma, ma il derby a 8 lo vince la Lazio: e Totti spintona l’avversario…

Il sangue romanista di Francesco Totti ogni tanto ribolle...

Non è stata la notte che sognava per Francesco Totti, per il nervosismo e per il risultato finale. Un peccato, perché giocava al Campo Roma, a San Giovanni, sull’erba dove lo stesso Pupone ha calcato i primi passi. Una sera particolare, che purtroppo per Totti non è terminata con un trionfo.