Curva Roma diffidata: altri cori contro i napoletani? Derby a rischio…

In vista di Roma-Napoli, partita a rischio di cori di discriminazione, ai tifosi giallorossi viene ricordato che è sempre in vigore la diffida per il settore caldo del tifo romanista dopo la pena, sospesa per un anno fino al prossimo 2 novembre, decisa dal Giudice Sportivo per punire i cori e gli ululati razzisti rivolti ai milanisti Ibrahimovic e Kessie durante la gara della scorsa stagione contro i rossoneri all’Olimpico.