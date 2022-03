Daniele Garbo: “Troppo spaesata la Lazio del derby, la Roma ha colpito senza trovare filtri…”

Daniele Garbo, noto giornalista italiano, per oltre 30 anni volto di Mediaset, ha fatto il punto sulla Serie A e sull’Italia.

Mourinho ha trionfato nel derby della Capitale: più meriti della Roma o demeriti della Lazio? "La Roma è riuscita subito a indirizzare la partita nel modo in cui sperava: è passata in vantaggio dopo 1 minuto – sfruttando un errore di Acerbi – e ha potuto aspettare la Lazio nella propria metà campo, non concedendo profondità e giocando di rimessa. Nelle ripartenze, soprattutto di Pellegrini e Mkhitaryan, i biancocelesti non sono stati in grado di fare filtro a centrocampo: Milinkovic e Luis Alberto coprivano poco nella fase di non possesso, lasciando Lucas Leiva solo in balia dei giallorossi. L’undici di Sarri mi ha stupito negativamente per la sua incapacità di reagire: il gol a freddo, dopo meno di 1 minuto, può essere difficile da metabolizzare, ma una grande squadra deve saper trovare le forze per andare avanti. Cosa che i biancocelesti non sono praticamente mai riusciti a fare per tutto il corso della gara: non a caso, non c’è stata una vera parata di Rui Patricio nei 90 minuti. Ultimamente avevo visto meglio la Lazio, ma durante il derby mi è parsa la squadra spaesata di inizio stagione che non sapeva cosa fare in campo".