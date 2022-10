Derby di Roma dal profumo…luxury

Nella Capitale il derby è la partita più importante dell'anno, Roma e Lazio faranno di tutto per vincere la stracittadina e per gran parte della tifoseria questa gara vale molto di più rispetto ad un trofeo vinto.

Per alcuni tifosi che acquisteranno un particolare tipo di biglietto si potrà usufruire di un pranzo - prima dell'incontro - in un hotel 5 stelle luxury con una terrazza in cui si potrà ammirare tutta la città. La struttura è a circa 4 km dall'impianto sportivo e verrà attivato un servizio bus (andata e ritorno) che accompagnerà i tifosi a vedere la partita. Per ovvi motivi il prezzo di questo particolare ticket è un po' esoso - 350 € - ma è un'iniziativa più unica che rara.