Derby di Roma: la febbre giallorossa, già 6mila romanisti con il biglietto in mano

CSKA Sofia. Udinese, Lazio: i tifosi della Roma all'assalto dei biglietti di tutte le partite dei giallorossi

Dopo il record stabilito in Conference nella prima partita del Gruppo C con i 30.000 tagliandi, si viaggia a 20.000 al momento per la partita contro l'Udinese di giovedì sera. Ma soprattutto il derby di domenica 26 se4ttembre in "casa" della Lazio: tra Curva e distinti Sud sono stati già venduti in prelazione (si chiude alle 14 di lunedì e poi eventuale vendita libera) 6.000 biglietti. Ne mancano poco meno di 3.000 per il sold out.