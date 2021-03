Derby Roma-Lazio Under 18: ma si allena la Prima squadra e i giornalisti non entrano…

Ecco il derby Roma-Lazio Under 18, sfida molto attesa a livello giovanile, c'è un però...

Dato il concomitante allenamento della prima squadra, la Roma ha negato l'accesso alla stampa alle tribune dell'Agostino Di Bartolomei, in occasione del derby capitolino Under 18 fra Roma e Lazio. La stampa specializzata, vedi Gazzetta Regionale non ha fatto salti di gioia. Alla fine la Roma ha vinto 4-0.

In effetti esiste un settore di stampa specializzata giovanile cha ama raccontare eventi del genere, come la sfida fra la Roma capolista, e la Lazio alla ricerca della prima vittoria, il tutto condito dall'aria particolare del derby che è tale in ogni categoria. E invece cancelli chiusi e cronaca da casa. Sarà per la prossima volta...