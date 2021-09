E’ sempre derby, Mou: “Avversari piccoli” – Sarri: “Alla Roma rigore inesistente”

Vigilia di coppa, ma il derby resta il chiodo fisso

Anche alla vigilia di Lazio-Lokomotiv Mosca di Europa League e di Zorya-Roma di Conference League in Ucraina, le due romane hanno continuato a giocare il derby. Milinkovic-Savic: “Non sapevo di aver segnato, dopo la botta sono rimasto giù. Me l’ha detto Adam Marusic. È un peccato che non abbia potuto esultare nel derby. Abbiamo vinto la partita ma ora pensiamo a preparare le prossime“. Sempre fra i giocatori, ecco i riferimenti del romanista Shomurodov: “Il derby non è una partita facile, ma siamo forti e pronti per vincere ora. Sicuramente il derby ha avuto un impatto forte, pensiamo a vincere domani”.

Scintille anche fra allenatori, Mourinho: "I giocatori dopo il derby li ho visti bene: per noi la partita è finita, ormai non si può più vincere e non c'è più niente da fare, se non vincere la prossima, che è domani. Al di là degli episodi, da inizio anno la partita contro la Lazio è stata quella in cui abbiamo messo di più in difficoltà gli avversari: la mia squadra si è sentita più grande e ha sentito gli avversari più piccoli. Poi, ovviamente, quello che interessa è solo il risultato: abbiamo perso la partita, ma noi lo abbiamo accettato in maniera professionale". Ribatte Sarri: “Il rigore? Zaniolo era in fuorigioco. E poi il rigore nel secondo tempo lo hanno visto solo l’arbitro e il Var. Io in due giorni non ho visto il contatto: se c’è, è Zaniolo che prende Akpa. Ma non mi interessa, i punti li abbiamo fatti e dobbiamo pensare al futuro. Una stagione non deve basarsi su un derby, per quanto sia importante”.