Eriksson e il derby degli allenatori: “Mou bene solo i primi 2 anni, per Sarri dura dopo Inzaghi”

Sven-Goran Eriksson ha parlato con Stats Perform dei nuovi allenatori di Roma e Lazio, José Mourinho e Maurizio Sarri.

Redazione DDD

Sven-Goran Eriksson crede che il nuovo allenatore della Roma José Mourinho farà bene "per il primo e il secondo anno", mentre ha evidenziato i problemi della terza stagione del portoghese. Eriksson conosce bene i giallorossi, avendo trascorso tre anni alla guida della Roma, vincendo la Coppa Italia 1986: "Mourinho? È stata una sorpresa per me... non mi aspettavo che andasse alla Roma", ha detto Eriksson a Stats Perform. "Tuttavia, Mourinho di solito fa bene nella sua prima e seconda stagione. Ovunque vada. È dopo che, a volte, iniziano a sorgere problemi. Non so perché e non mi interessa approfondire più di tanto; tuttavia, sembra che questa sia la regola: primo anno ottimo, l'anno successivo buono, terzo anno problemi.

"Tuttavia, è chiaro che Mourinho, come allenatore, non può essere messo in discussione. È un grande allenatore, lo conosco personalmente, lo conoscevo quando allenavo l'Inghilterra. Era molto facile lavorare con lui, perché era al Chelsea. E aveva molti giocatori che giocavano per l'Inghilterra, la nazionale ed era sempre disponibile, perfetto, non si è mai lamentato del fatto che prendessi i suoi giocatori", ha proseguito il tecnico svedese. "È una sorpresa ed è chiaro che se vinci alla Roma, con la Lazio o con la Roma, la tua vita diventa bella. Ma se va male, la tua vita inizia a diventare dura. Perché a Roma ci sono tre, quattro, cinque radio private, stazioni dove tutti parlano di calcio. Quattro ore della Lazio, quattro ore della Roma, diventa calcio 24 ore su 24, sempre. Comunque è bellissimo. Vivere a Roma è la cosa più bella della vita".

C'è anche un altro volto nuovo per la Roma calcistica, con l'ex tecnico di Juventus, Chelsea e Napoli Maurizio Sarri che sostituisce Simone Inzaghi alla Lazio mentre lui e Mourinho rimangono a contendersi la supremazia nella capitale: "Non lo conosco personalmente, ma al Napoli ha fatto bene. Poi è andato al Chelsea, e forse non ha fatto benissimo, ma gioca sempre un ottimo calcio. E poi dove è andato? Alla Juve sì, chiaro, è interessante, credo sia un grande allenatore. Vedere le sue squadre giocare sempre un calcio positivo, buono, organizzato credo... sostituire Inzaghi non è stato facile, perché era diventato molto popolare e amato. Ha fatto tanti anni alla Lazio, e ha fatto bene".