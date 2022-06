Fabio Caressa e le botte prese al derby: “Giravo immagini per TeleRoma56…”

Il racconto shock di Fabio Caressa: “Chi vive a Roma sa benissimo quanto vale il derby. Dico solo che io ero presente al derby che è stato sospeso e ho detto tutto, quella sera mi sentivo in un film tipo Apocalypse Now. C’erano i tifosi in campo e girava la voce che era morto un bambino, una notizia falsissima, io e Beppe non dicemmo nulla perché così si fa in quelle occasioni. Mi hanno pure menato a un derby quando lavoravo per TeleRoma56, mi hanno gonfiato di botte".